Bakan Nebati: Enflasyon daha da hız kesecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine şahitlik edileceğini öne sürdü.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyonun daha da hız kesecek döneme gireceğini belirtti.

Enflasyonla mücadele süreçlerinin birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguladığını kaydeden Bakan Nebati, paylaşımında "Bizler, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artmıştır. Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1566698625966772224