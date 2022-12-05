Bakan Nebati: Düşüş trendine girdik

Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girdiklerini söyledi.

TÜİK'in bugün açıklanan Kasım ayı verilerini değerlendiren Bakan Nebati, yoruma ilişkin paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1599675007990276096

Bakan Nebati, paylaşımında, "Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur. Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, TÜİK, bugün Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamış, verilere göre enflasyon oranını yüzde 84,39 olarak açıklamıştı.