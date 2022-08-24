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Bakan Nebati'den 'vergi istisnası' paylaşımı

EKONOMİ 24.08.2022, 18:11
Bakan Nebati'den 'vergi istisnası' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan Türk işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından bugün gerçekleştirilen "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde gündeme gelen yurt dışında çalışan işçilerin vergi problemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati paylaşımında, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1562444737885646853

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