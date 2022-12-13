Bakan Nebati'den 'sanayi üretimi' yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretiminin Ekim ayı itibarıyla hem aylık, hem de yıllık bazda güçlü bir artış gösterdiğini belirtti.ANKARA (İGFA)- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekim ayı ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olduğuna vurgu yaptı.

Yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalar kapsamında sanayide çarkların hızla dönmeye devam ettiğini belirten Bakan Nebati, "Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modeli'nin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1602600127633522689