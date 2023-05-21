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Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat ve faiz mesajı

EKONOMİ 21.05.2023, 14:18
Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat ve faiz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, faiz üst sınırının kaldırılmasıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM)'ın bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturmasının beklenmediğinin mesajını verdi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan KKM uygulamasının bütçeye maliyetinin giderek azalmaya devam ettiğini, toplamda 95,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirterek, "Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla, önümüzdeki dönemde de bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturması beklentiler dahilinde değildir" dedi.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarları sürecinde adım adım inşa ettikleri küresel ve yerel ekonomik şoklar karşısında hızlı toparlanabilme gücüne ve proaktif çözümler ortaya koyabilme olgunluğuna erişmiş güçlü ekonomik altyapı, siyasi istikrar ikliminin bir sonucu olduğunu belirterek, "Yüzyıla damga vuran da Türkiye vizyonunu oluşturan da işte bu çelik gibi kaynaşmış bütünlüktür" dedi.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1660228596433035265

Bakan Nebati, paylaşımında; "Bugüne kadar bütçe disiplininden asla taviz vermeden, faiz giderlerinin bütçe içindeki payını 2002’deki yüzde 43,2 seviyesinden bugün yüzde 10,6 seviyelerine kadar nasıl düşürebildiyse; nasıl ki oluşturduğu bu mali alan sayesinde ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırabildiyse; Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) gibi yenilikçi enstrümanlarla da ekonomimize olumlu katkılar sunmaktadır. Ülkemizde KKM uygulaması 2021 yılı sonunda döviz piyasalarında oluşturulan panik havası ve yüksek oynaklık sonucu devreye alınmıştır. Böylece, söz konusu dönemdeki panik havası bertaraf edilmiş, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı önemli bir oranda azaltılmış ve döviz kurlarında istikrara katkı sağlanmıştır. Ayrıca, KKM’nin TL mevduatların ortalama vadesinin uzamasına katkı sağlamasıyla bankacılık sektöründe vade uyumsuzluğu da azaltılmıştır. Bu koşullar altında, enerji ve tüm diğer ithal girdilerde, ülkemizde reel sektörün maliyetleri çok daha fazla artar ve oluşan ek döviz ihtiyacı için mevcut küresel finansal ortamda, reel sektörümüz yüksek maliyetlerle daha fazla borçlanmak sorunuyla karşı karşıya kalırdı" ifadelerini kullandı.

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