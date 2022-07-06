Bakan Nebati'den güçlü ekonomi vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye'nin güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlediğini ifade etti.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye'nin, Türkiye Ekonomi Modeli'ni kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve hızlı artan küresel fiyatlara karşın Türkiye'nin ihracat rekorları kırmaya devam ettiğini belirten Nebati, istihdamda da somut artışlar yaşandığını söyledi.

Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz.. Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.