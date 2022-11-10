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Bakan Nebati'den bütçe sunumu

EKONOMİ 10.11.2022, 16:51
Bakan Nebati'den bütçe sunumu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Bakanlığının 2023 yılı toplam bütçe teklifi 2,2 trilyon lira.ANKARA (İGFA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün yapılan 2023 yılı bütçe görüşmelerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ödemeleriyle ilgili bilgi veren Bakan Nebati, Hazine destekli hesaplarda yenileme oranı yaklaşık yüzde 70 seviyesinde olduğuna vurgu yaparak, "KKM hesaplarının toplam vadeli mevduatlar içindeki payı ise yüzde 27’dir. Vatandaşlarımızın KKM’ye destek ve teveccühleri sayesinde milli para birimimizde istikrar güçlendirilmiş ve liraya olan güven artmıştır. KKM'de bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödendi. 9 Kasım itibarıyla 2,3 milyon mudinin, yaklaşık 1,5 trilyon lira tasarrufu bu hesaplarda değerlenmektedir" dedi.

Bakan Nebati, 2023 yılı için büyüme hedefini yüzde 5 olarak açıkladı.

Cari açık konusuna da değinen Nebati, açığın enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını şöyle aktardı:

"Enerji faturası geçen yılın aynı seviyesinde kalsaydı şu an cari işlemler açığını konuşmuyor olacaktık. Enerji ve altın hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesi, Ağustos ayında yıllıklandırılmış olarak 41,2 milyar dolar fazla veriyor olacaktır."

Bu arada Bakan Nebati, sunumunda çiftçi, esnaf ve girişimcilere yönelik olarak hayata geçirdikleri finansal destek mekanizmaları hakkında da bilgi verdi.

Nebati, attıkları güçlü adımlarla kamu maliyesini sağlam temeller üzerine inşa ettiklerini belirterek bütçe disiplinini kalıcı hale getirirken elde ettikleri kazanımları vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. Bakan Nebati, küresel ekonomik krizlerin, jeopolitik gerginliklerin ve salgın koşullarının yaşandığı olağanüstü durumlarda vatandaşlarımıza ve ekonomiye sağladıkları teşvik ve desteklere rağmen bütçe disiplininden asla taviz vermediklerini ve vermeyeceklerini kaydetti.

Nebati, bu yıl olumlu seyreden ekonomik aktiviteyle birlikte ağırlıklı olarak gelir ve kazançlardan alınan dolaysız vergilerin katkısıyla bütçe gelirlerinin güçlü bir artış gösterdiğini dile getirdi.

Bakanlığının 2023 yılı toplam bütçe teklifinin 2,2 trilyon lira olduğunu aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"Faiz hariç tutulduğunda bütçe teklifi 1,6 trilyon lira olmaktadır. Bu teklifin yaklaşık yüzde 1'ine tekabül eden 15,5 milyar lira Bakanlığımız hizmetleri için kullanılacaktır. Bakanlığımızın bütçesinin faiz hariç yaklaşık yüzde 99'luk kısmı olan 1,6 trilyon lirası ise diğer kamu idarelerinin hizmetlerinin finansmanı için ayrılmıştır. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumuna 405 milyar lira, mahalli idarelere verilen paylara 375,4 milyar lira, fon paylarına 117,4 milyar lira, yükseköğretim kurumlarına 127,9 milyar lira, kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün devredilen personelinin ücretleri ile köylerin altyapısının desteklenmesi amacıyla il özel idarelerine 6,2 milyar lira, su, kanalizasyon ve altyapı desteklerine yönelik 1,5 milyar lira, KİT'lere ve diğer kamu sermayeli kuruluşlara 489,9 milyar lira, bireysel emeklilik sistemi devlet katkısı ödemelerine 13,6 milyar lira, Kredi Garanti Fonuna 7 milyar lira, diğer giderlere 85 milyar lira aktarılarak kullanılacaktır. Faiz harcamaları için ayrılan kaynak tutarı ise 565,6 milyar liradır."

Öte yandan görüşmeler sırasında bazı CHP milletvekilleri "Nebati: Bu sistemden dar gelirliler hariç firmalar, ihracatçılar kar ediyor", "Trafoya kedi Hazineye arka kapıdan fare dadandı" yazılı dövizleri sıralarına bıraktı.

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