Bakan Nebati: "Borsa İstanbul yatırımcının güvenli mecrası"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından 'Borsa İstanbul'a ilişkin paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.228,88 puana taşıdı" dedi.

Borsa İstanbul'un, 2 milyon 526 bin yatırımcı sayısına ulaştığını belirten Bakan Nebati, halka açık şirketlere ait hisse senetlerinin toplam değerinin ise 400 milyar lira seviyesinde olduğunu kaydederek, gelinen noktada Borsa İstanbul'un, yerli ve yabancı yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldiğini vurguladı.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1565761177698828288