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Bakan Nebati: Atacağımız daha çok adım var

EKONOMİ 02.12.2022, 14:57
Bakan Nebati: Atacağımız daha çok adım var

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, bakanlığının ilk yılında sosyal medya hesabından 1 yıl içerisinde attıkları adımları değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, göreve geldikleri süre boyunca dövize istikrar kazandırıcı adımlar attıklarını ve TL tasarrufu artırıcı düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

2021 yılında ekonomide yüzde 11,4 ile son 50 yılın en hızlı büyüme performansını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Nebati, 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde de yüzde 6,2’lik güçlü bir büyüme kaydetmeyi başardıklarını söyledi.

Bakanlığının ilk yılında atılan adımları ve kaydedilen çalışmaları sosyal medya hesabından özetledi.

Bakan Dr. Nebati, yüksek enflasyon sorununu üretimle, ihracatla, istihdamla kalıcı bir şekilde çözeceklerini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dizisinde, "Geride bıraktığımız bir yılda, ekonomi yönetimi olarak, yatırım ortamını canlandırma hedefiyle borçlanma maliyetlerini düşürmek için yoğun çaba harcadık" diyen Bakan Nebati, "Döviz kurunda istikrarı sağlayacak adımları attık. Vatandaşımızı kendi paramız cinsinden tasarrufa yönlendirecek yatırım enstrümanlarını hayata geçirdik. Bu sayede dünya ekonomisinin durgunlaştığı, küresel resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde ihracatımızı 250 milyar doların üzerine taşıyacak ortamı tesis ettik. 2021 yılında ekonomimizde yüzde 11,4 ile son 50 yılın en hızlı büyüme performansını gerçekleştirdik. 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde de yüzde 6,2’lik güçlü bir büyüme kaydetmeyi başardık. Dünya ekonomisinin en zorlu döneminde üstlendiğimiz bu önemli görevde, ülkemizde dönem dönem baş gösteren yüksek enflasyon sorununa "geçici değil kalıcı bir çözüm bulmak için" üretime, ihracata ve istihdama odaklandık" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1598637599685591042

Türkiye ekonomisi açısından büyük bir yapısal dönüşüm anlamına gelen bu politika sayesinde, küresel şirketlerin binlerce kişiyi işten çıkardığı bir ortamda biz işsizlik oranımızı son 8 yılın en düşük seviyesine indirmeyi başardıklarının altını çizen Bakan Nebati, "Yüksek enflasyon sorununu üretimle, ihracatla, istihdamla kalıcı bir şekilde çözeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sık sık hatırlattığı üzere; durmayacağız, ülkemizin refah seviyesini artırmak için çıktığımız bu yolda ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Finansal bağımsızlığımız, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme için attığımız tüm adımlarda bizlere destek olan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Refah seviyemizi yükseltmek için atacağımız daha çok adım var. Şunu biliyorum ki milletimiz ortak bir amaç uğrunda birleştiğinde engel tanımaz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Hak ettiğimiz refaha yatırımla, üretimle ve istihdamla kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

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