Bakan Muş: Türkiye üreterek, ihracatla büyümek istiyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye üreterek, ihracat yaparak büyümek istiyor. Türkiye, sınırları, yetki alanları içerisindeki doğal kaynakları çıkarmak istiyor. Türkiye'nin bütün zenginliklerini yerin altından çıkartıp, 86 milyon vatandaşımızın istifadesine sunacağız" dedi.BİNGÖL (İGFA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Bakan Muş, Solhan ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü, bir kahvehanede çay içti.

Burada vatandaşlara seslenen Muş, bir ülkedeki gelişmenin, ilerlemenin bütün illere, ilçelere de sirayet ettiğini belirterek, ülkenin ekonomisi ilerlediği zaman her bölgeye bunun katkısının olacağını söyledi.

"Türkiye üreterek, ihracat yaparak büyümek istiyor. Türkiye, sınırları, yetki alanları içerisindeki doğal kaynakları çıkarmak istiyor. Karadeniz'de, Akdeniz'de yapılan çalışmalar bunun eseri." ifadelerini kullanan Muş, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışının yapıldığını, Togg'un ilk akıllı cihazının seri üretim bandından indiğini hatırlattı.



"Devrim" otomobilinden sonra Türkiye'nin kendi markasının en kısa zamanda vatandaşla buluşacak noktaya geldiğini dile getiren Muş, bunun büyük bir başarı olduğunu bildirdi.

"TEK İSTİKRAR ADASI ÜLKE BURASI"

Muş, enflasyonun hayatı, alım gücünü etkilediğini belirtti.

"Türkiye'nin etrafına bakın. Tek istikrar adası ülke burası" diyen Bakan Muş, "Suriye'de yaşananlara bakın. Irak'ta kaç sene sonra daha yeni hükümet kurulabildi. Türkiye'nin kuzeyinde Ukrayna-Rusya savaşı var. Bütün etrafımız maalesef çatışmalarla, gerginliklerle sınanıyor. Ya siyasi istikrarsızlıklar var ya da savaş halleri." diyerek iradenin olmadığı yerde idarenin de olamayacağını kaydetti.

Bakan Muş, daha sonra Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Vali Kadir Ekinci, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar da katıldı.