Bakan Muş duyurdu... Esnafa kredi üst limiti 350 bin TL

Esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti yükseltildi.ANKARA (İGFA) - Esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti 350 bin TL’ye yükseltildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limitinin Bakanlık girişimleriyle 350 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin liraya yükseltildi. Esnafımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/mehmedmus/status/1542846307534077955