Bakan Muş: Beşte beş yaptık!

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 157 artışla yeni bir rekor kırdı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Muş, Mayıs ayı ihracatının yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolar olduğunu ve bunun tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatı oluşturduğunu kaydetti.

Açıklanan öncü rakamlara göre Mayıs ayında Türkiye'nin ithalatı yüzde 43,8 artarak 29 milyar 652 milyon dolar seviyesine çıkarken, dış ticaret açığı yüzde 157 artışla 10,7 milyar dolara çıkarak yeni bir rekora ulaştı.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 yılında, ilk 5 ayın tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve beşte beş yaptık" yorumunda bulundu.

https://twitter.com/mehmedmus/status/1532265978280693761