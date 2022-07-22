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Bakan Kirişci duyurdu... Tarımsal desteğe 87,2 miyon TL bugün hesaplarda
EKONOMİ 22.07.2022, 13:21
87,2 milyonluk tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 87 milyon 22 bin 278 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
Bakan Kirişci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bu ödemelerden en yüksek payı 68 milyon 234 bin TL ile "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi" alırken, 9 milyon 236 Bin 854 TL Uzman Eller Proje Desteğine aktarıldığı, Serftirikalı Tohum Üretim Desteği'ne de 9 milyon 551 Bin 422 TL aktarılacağı kaydedildi.
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