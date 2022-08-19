Bakan Kirişci duyurdu... 96,7 milyon lira hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 780 bin 711 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktaracaklarını belirten Bakan Kirişci, destek ödemesinin 63 milyon 38 bin 4387 lirasını Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği, 8 milyon 808 bin 572 lirasını Uzman Eller Proje Desteği, 2 milyon 616 bin 405 lirasını Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, 22 milyon 317 bin 296 lirasını Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği oluşturduğunu kaydetti.