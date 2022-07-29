Bakan Kirişci duyurdu... 833,6 milyon TL bugün hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 833 milyon 644 bin 98 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Kirişci, tarımsal destek kapsamında 833 milyon 644 bin 98 lira ödemenin yapılacağını duyurdu.
Duyuruda; Çiğ Süt Desteği 758 milyon 766 bin 281 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 39 milyon 399 bin 326 lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı 24 milyon 579 bin 214 lira, Uzman Eller Proje Desteği 9 milyon 796 bin 707 lira, Hayvan Gen Kaynakları 1 milyon 102 bin 570 lira olarak ödeneceği kaydedildi.
https://twitter.com/VahitKirisci/status/1552928057345953794
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