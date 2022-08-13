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Bakan Kirişci duyurdu... 37,2 milyon lira hesaplarda
EKONOMİ 13.08.2022, 12:57
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırlacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin müjdeli haber paylaştı.
Bakan Kirişci, paylaşımda, "37 milyon 239 bin 568 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
https://twitter.com/VahitKirisci/status/1558369050132094978
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