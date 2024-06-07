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Bakan Kacır: KKTC'nin Bilişim Adası'na dönüşümünü hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “KKTC Bilişim Adası Çalıştayı’na gönderdiği video mesajında Türkiye olarak, Kıbrıs Türk halkının varlığına, hürriyetine ve geleceğine dönük desteklerini sürdüreceklerini kaydetti

EKONOMİ 07.06.2024, 12:08
Bakan Kacır: KKTC'nin Bilişim Adası'na dönüşümünü hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “KKTC Bilişim Adası Çalıştayı’na gönderdiği video mesajında Türkiye olarak, Kıbrıs Türk halkının varlığına, hürriyetine ve geleceğine dönük desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) kuruluşunun 50’nci yılında, ‘Bilişim Adası’na dönüşümünü hedeflediklerini söyledi. 

KKTC Bilişim Adası Çalıştayı'na video mesaj gönderen Bakan Kacır, Bilişim Adası hedefiyle beraber; KKTC’nin dünya ile entegre olmasını, dünyanın önemli bilişim üslerinden biri olması için bilişim altyapılarının geliştirilmesini, uluslararası alanda tanınan bir bilişim merkezi haline gelmesini amaçladıklarını kaydederek, "Türkiye olarak KKTC’nin bir teknoloji merkezi, yenilik ve iş birliği merkezi olma yolculuğunda, her konuda olduğu gibi yanında olduğumuzu yinelemek istiyorum” dedi.

KKTC'nin kalkınmasına yönelik katkılarını devam ettireceklerini vurgulayan Bakan Kacır mesajında şunları kaydetti:

"Küresel değişim rüzgarlarının estiği günümüz dünyasında; devletler de büyüme ve kalkınmalarına yönelik yol haritaları oluşturuyor, kendilerine göre bir istikamet çiziyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 22 yılda elde ettiğimiz kazanımlarla Türkiye’yi her alanda dönüştürdük, geliştirdik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden, tarıma, teknolojiye hayata geçirdiğimiz reformlarla milli şahlanışımızın altyapısını güçlendirdik. İnşa ettiğimiz güçlü sanayi altyapımız, nitelikli insan kaynağımız ve yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge ekosistemimizle; ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma yolculuğunda önemli projelere imza attık. Şimdi bölgesinde güçlü, küresel siyasette söz sahibi bir Türkiye’yi hep birlikte inşa ediyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve icat ve ihracat rotasında ülkemizi hak ettiği noktaya taşımak adına aşkla ve şevkle çalışıyoruz. Ülkemizi teknoloji geliştirmede, katma değerli üretimde Dünya’nın sayılı merkezleri arasında konumlandıracak adımlar atıyoruz. Son 22 yılda hep birlikte sıfırdan inşa ettiğimiz teknoloji girişimciliği ekosisteminin geldiği seviye de bizler için umut kaynağı" .

“Bilişim Adası” hedefiyle beraber; KKTC’nin dünya ile entegre olmasını, dünyanın önemli bilişim üslerinden biri olması için bilişim altyapılarının geliştirilmesini, uluslararası alanda tanınan bir bilişim merkezi haline gelmesini amaçladıklarını söyleyen Bakan Kacır, Bakanlık olarak KKTC’nin de bir bilişim üssü haline gelmesi için kardeş ülkedeki muadil kurumlarla iş birliklerimize hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

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