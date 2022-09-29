Bakan Ersoy turizmcilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret ederek restorasyonu tamamlanan Büyükşehir Taş Bina’da turizmcilerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı Büyükşehir Taş Bina’da ziyaret ederek turizm istişare toplantısına katıldı.

Bakan Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak şehre kazandırılan Taş Bina’da ilk olarak Konya Müzesi’ni gezdi ve Başkan Altay’dan bilgi aldı. Daha sonra turizm istişare toplantısına katılan Bakan Ersoy; burada da Konya’nın turizmden aldığı payın artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaret nedeniyle Bakan Ersoy’a teşekkür ederek, Konya’ya verdiği değer ve destek için teşekkür etti.