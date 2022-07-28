Bakan Bilgin'den Bursa'da EYT açıklaması... Dosya ileriki günlerde tamamlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Bir dizi ziyaretler kapsamında Bursa'da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'EYT' olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili dosyayı ileriki günlerde tamamlanacağını söyledi.

Ziyaretlerde konuşan Bakan Bilgin, enflasyonun döviz açığı nedeniyle arttığı tespitini yaptı.

Bilgin, yıl sonu enerji maliyetinin 50 milyar doların üzerinde bir yük getireceğinin tahmin edildiğini de söyledi.

Enerji maliyetlerinin korkunç bir patlama gösterdiğini belirten Bilgin, "Bugün yıl sonu itibarıyla tahminimiz ekonomiye bunun 50 milyar doların üzerinde bir yük getirmesidir. Bunun maliyetini görüyoruz. Bunun maliyeti ekonominin çeşitli alanlarında ama özellikle enerji, ulaştırma, ilişkisi açısından baktığımız zaman pazarlarda bunu hissetmek, marketlerde bunu hissetmek hepimizin gündelik hayatının bir parçası olarak, gündelik bir olay haline gelmiştir. Tabii bunlar çözümsüz olaylar değil. Bunların bir kısmı uluslararası sistemle meydana gelen sorunların çözülmesine bağlıdır. Ama esas önemli tarafı da, bizim elimizde olan tarafı da ekonominin istikrar içerisinde olması, büyümesini sürdürmesidir" diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da eşlik ettiği Bursa temaslarında Bakan Bilgin, Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi’nin yanı sıra Beyçelik Gestamp, Simge A.Ş. gibi şirketleri de ziyaret etti.