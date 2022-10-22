Bakan açıkladı: Çiftçi ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 381 milyon 499 bin 845 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Bakan Kirişci, Twitter hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Toplam 1 milyar 381 milyon 499 bin 845 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildiren Kirişci'nin açıklaması şöyle:

"646 milyon 890 bin 186 lira buzağı desteği, 564 milyon 751 bin 78 lira TMO alım prim desteği, 57 milyon 673 bin 685 lira bireysel sulama makine ve ekipman alım desteği, 54 milyon 50 bin 524 lira kırsal kalkınma yatırımları desteği, 31 milyon 227 bin 22 lira hayvan hastalıkları tazminatı desteği, 15 milyon 786 bin 656 lira sertifikalı tohum kullanım desteği, 8 milyon 867 bin 500 lira et piyasası düzenleme desteği ve 2 milyon 253 bin 194 lira uzman eller proje desteği verilecek. Hayırlı ve bereketli olsun."

Kirişci, çiğ süt desteği ödemeleri hakkında da bilgi verdi. Çiğ süt desteği ödemelerinin, iki dilim halinde ödeneceğini belirten Kirişci, kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanların 21 Ekim saat 18.00'den sonra, kimlik numarasının son hanesi 4, 6, 8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4, 6, 8 olanların 28 Ekim saat 13.00'ten sonra aktarılacağını kaydetti.