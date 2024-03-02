Bağıştaş-1 HES’in iç tüketim miktarı yüzde 25 azaldı

IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık uzmanlığıyla faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, portföyünde yer alan hidroelektrik santrallerinin üretim kapasitelerini verimlilik artışı yatırımlarıyla güçlendiriyor. Şirket, bu yönde yaptığı çalışmalarla Erzincan’da kurulu olan Bağıştaş-1 HES’in iç tüketimini yüzde 25 oranında azaltarak daha fazla enerjiyi sisteme aktarmış oldu.

ERZİNCAN (İGFA) - Uluslararası başarıları ile bir dünya markası olan IC Holding’in yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi IC Enterra Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilir bir gelecek için mevcut santrallerinin tümünde verimliliği artıracak projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Erzincan’da 2015 yılında işletmeye alınan Bağıştaş-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nden (HES) daha fazla verim almak hedefiyle çalışma başlatan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, bu santralde iç tüketim miktarını yüzde 25 azaltarak üretimde verimlilik artışı yakaladı.

Enerji verimliliği odaklı çalışmalarla sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, dünya genelinde yenilenebilir enerjinin her geçen gün daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Kızılok, şunları söyledi:

"Günümüzde yenilenebilir enerji yatırımları kadar enerji verimliliği de ülkelerin öncelikleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı kamuoyu ile paylaştı. Biz de enerji sektöründe 25 yıldır faaliyet gösteren grubumuzun tecrübesi ile son yıllarda verimlilik alanında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunların başında mevcut HES’lerimizin verimliliğini artırmak geliyor. Bu kapsamda, toplam kapasitemizin yüzde 36’sını teşkil eden Bağıştaş-1 HES’te verimli ekipman kullanımı, aydınlatmada LED dönüşüm projesi ve otomasyona geçiş gibi adımlarla santralimizin iç ihtiyaç tüketimi yüzde 25 azaltılarak üretimde önemli verim artışı sağlandı.”

ERZİN-2 GES VE NİKSAR HES, ISO 50001 BELGESİ ALACAK

Genel Müdür Kızılok, 2023 yılında Bağıştaş-1 HES için “operasyonel verimliliği artırmak, enerji tasarrufu yapmak ve maliyetleri düşürmek” anlamına gelen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alındığına da dikkat çekti. Kızılok, “2024 yılında Erzin-2 GES için ISO 50001 belgesi almak üzere adımlarımızı şimdiden attık” dedi.

Sürdürülebilir bir geleceğin inşasında yer almak hedefi ile yola çıkan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin bünyesinde Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin, Giresun’da elektrik üretimine devam eden 9 hidroelektrik santrali (HES) bulunuyor. Toplam kurulu gücü 388 MW olan ve yılda ortalama 1 milyar 430 milyon kWh elektrik üreten söz konusu santraller yaklaşık 935 bin konutun yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip. Mevcut HES’lerin yanı sıra, portföy çeşitliliği sağlayacak, Hatay Erzin’deki 136 MWm (100MWe) güneş enerjisi santral (GES) yatırımı da devam ediyor.