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Bağ üreticilerine bir destek daha

EKONOMİ 05.11.2022, 08:11
Bağ üreticilerine bir destek daha

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vatandaşın işini kolaylaştırmak ve üretime katkıda bulunmak amacıyla başlattığı nar sıkma ve üzüm sıkma makinesi desteklerini sürdürüyor. Kaşlı vatandaşların kullanımına sunulan üzüm sıkma makinesi gönderilirken, Finike’nin Gökbük Mahallesi’ne ise nar sıkma makinesi gönderildi.ANTALYA (İGFA) - Halkın her daim yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi makine ve ekipman destekleriyle de üreticiyi yalnız bırakmıyor. Kış hazırlıkları kapsamında pekmez kaynatacak olan Kaşlıların imdadına yetişen Büyükşehir Belediyesi ilçeye üzüm sıkma makinesi gönderdi.

Muhtarlar aracılığıyla yapılan program kapsamında Kaş Ova, Kınık, Yeşilköy, Üzümlü, Çavdır, Çayköy, Uğrar, Gökçeeren, Gömbe, Sütleğen, Kemer, İkizce, Patara, İslamlar ve Onlarca Mahallelerine gönderilen makine ile kısa sürede ve zahmetsizce üzümlerini sıkan vatandaşlar, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Büyükşehir ekipleri Finike’nin en eski nar üreticisi mahallelerinden biri olan Gökbük Mahallesi’ne ise muhtar ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda nar patlatma ve nar sıkma makinesi gönderdi. Mahalleye kurulan nar sıkma makinesi ile vatandaşlar kısa sürede yüzlerce kilo narın suyunu çıkardı. Daha önce en az üç gün narları açıp, çırpan sonra da kaynatan mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği makineler sayesinde aynı gün narları sıkıp kaynatma şansına kavuştu.

Gökbük Mahalle Muhtarı İskender Altınok, nar ekşisi ve taze sıkılmış nar suyu yaptıklarını belirterek, “En çok sıkıntı çektiğimiz nokta narın tanelerini ayırırken kadınlarımız ve köylülerimizin çok zorlanması ve zahmet çekmesiydi. Günlerce süren bir iş yükü vardı. Bu iş yükünü kaldırmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e başvuruda bulunduk. O da bizi kırmadı ve işleri kolaylaştırmak adına tarıma ve köylülere verdiği destekten dolayı bize nar patlatma ve sıkma makinesini gönderdi. Şu anda günler süren nar eleme ve taneleme işlemimizi neredeyse bir saatte yapıyoruz. Bunun için Muhittin Böcek başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Hem kadınlarımızın, hem üreticilerimizin işlerini kolaylaştırdı. Bizim endüstriyel ürünlerimizi çıkarmamıza çok yardımcı oldu” dedi.

Gökbüklüler de “Muhittin Böcek bizim en güvendiğimiz kişi” diyerek taleplerini geri çevirmediği için Başkan Böcek’e teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin her konuda kendilerine yardımcı olduğunu söyleyen Gökbüklüler “Nar patlatma ve sıkma işini insan gücüyle yapmamız çok meşguliyet veriyor. Büyükşehir Belediyemizin gönderdiği makineler işlerimizi çok kolaylaştıracak” diyerek teşekkür etti.

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