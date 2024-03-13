Azerbaycanlı iş insanı Alioğlu’na önemli görev
Azerbaycanlı iş insanı Rıfat Alioğlu, İntisad- Enternasyonal İş İnsanları Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurulunda Dış Ticaret Komisyon Başkanı olarak seçildi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ
Azerbaycanlı iş insanı Rıfat Alioğlu, İntisad- Enternasyonal İş İnsanları Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurulunda Dış Ticaret Komisyon Başkanı olarak seçildi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Azerbaycanlı iş insanı Rıfat Alioğlu, Divan Kurulu'nun önderliğinde gerçekleştirilen açık oylama sonucunda İNTİSAD Dış Ticaret Komisyon Başkanı olarak seçildi.
Bu oylama sonucunda İNTİSAD Başkanı Selahattin Par ise güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
ZEFEL Group Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan, İntisad- Enternasyonal İş İnsanları Derneği Dış Ticaret Komisyon Başkanı Rıfat Alioğlu açıklamasında şunları kaydetti:
"Genel Başkanımız Selahaddin Par’ın teveccühleri ve üyelerimizin destekleriyle derneğimizin Dış Ticaret Komisyon Başkanı olarak seçildik. İnşallah Selahaddin Par başkanımızın liderliğinde en kısa zamanda dünyanın bütün ülkelerinde teşkilatlanacak ve üyelerimiz için daha da neler yapabiliriz konusunda durmadan çalışacağız.”
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