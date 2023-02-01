Ayın ilk indirimi motorine!

Akaryakıt ürünlerinden motorine 1 Şubat Çarşamba'yı 2 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece yarısından itibaren 1,02 lira indirim gelmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorine 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.

İndirim pompaya yansıyacak.

Şu anda motorinin litre fiyatı ortalama 23,41 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21,08 TL'den satılıyor.