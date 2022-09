Aydın Didim Ticaret Odası'ndan Hisarcıklıoğlu'na durum özeti: Esnaf zincir marketlere karşı korunmalı

Her geçen gün tüm mahalle, sokak ve caddeleri dolduran, elektronikten-kırtasiyeye bütün ürünleri satan söz konusu zincir marketlerin esnafı bitirme noktasına getirdi. Her sokak ve caddede açılan bu zincir marketler A’dan Z’ye her şeyi satmaya başladı. Bunlar mahalle esnafına büyük darbe vuruyor.“Mahalle esnafını zincir marketlere karşı korumak şart!”

AYDIN (İGFA) - Zincir marketler A’dan Z’ye her ürünü satıp mahalle esnafına karşı haksız rekabet oluşturuyor.

Yerel esnafımızı korumak adına Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yakında Meclis gündemine getirilmesi beklenen Perakende Satış Yönetmeliği taslağında zincir marketlerin kurulduğu alan ve satacağı ürünlere yönelik sınırlamalar yer alması Didim Ticaret Odası Yönetimi ve Üyelerini memnun etmekle beraber yetersiz kaldığı değerlendirildi.

Yaşanan mağduriyetlerin tamamının giderilmesi için satışı kısıtlanan ürün kapsamının genişletilmesi için harekete geçen Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu, ilgili karar alıcılara konunun iletilmesi için Birlik Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletilmek üzere bir yazı kaleme aldı.

Sigara, mobilya, cep telefonu ile elektronik ve beyaz eşya satılamayacağı belirtilen ve marketlerin açılış saatlerinde düzenleme yapılan yasa taslağına kırtasiye, halıcılık, züccaciye, muhtelif ev gereçleri, elektrik malzemeleri, tekstil, konfeksiyon, hediyelik eşya, ayakkabı, kırtasiye ve spor malzemelerinin de eklenmesi talep edildi. Okulların açılması ile birlikte özellikle kırtasiyecilerin daha büyük sıkıntılarla mücadele ettiği vurgulandı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise, “zincir marketlere ekmek ve sigara satılması yasağı getirilmesini talep etmişti. Özellikle zincir marketlerde satılamayacak ürünler, zincir marketlerin açılmasına ilişkin kriterler ile büyüklüklerine göre hangi ürünleri satamayacakları belirlenmeli” ifadelerinde bulunmuştu.

Bin 500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere zincir gıda marketlerinde tütün ürünleri, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yasaklanması, züccaciye, tekstil ürünleri gibi mallara da marketlerin büyüklüklerine göre satış yasağı getirilmesi bekleniyor.

Ekim ayında açılacak TBMM’de bu konunun geniş kapsamlı ele alınacağı ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin çıkartılacak kanuna destek vereceği gelen bilgiler arasında.