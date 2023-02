Aydın'da bir fabrika daha CW Enerji panelleri ile donatıldı

CW Enerji, fabrika çatılarını panelleri ile donatmayı tüm hızıyla sürdürürken, Aydın’da da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına GES kurulumunu tamamladı.ANTALYA (İGFA) - Fabrika çatılarını panelleri ile donatan CW Enerji, Aydın’da faaliyet gösteren bir firma ile yaptığı iş birliği kapsamında firmanın çatısına 1728,6 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, “Yaşadığımız dünyanın enerji ihtiyacını sağlıklı ve temiz kaynaklarla karşılamayı ve güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kaliteden ödün vermeyen ve müşteri memnuniyetini birinci derecede misyon edinmiş bir anlayışla faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, “Son yıllarda güneş enerjisine ilgi oldukça fazla. Biz de CW Enerji olarak güneş enerjisinin faydalarını her fırsatta dile getiriyoruz ve güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bursa’dan Aydın’a, Denizli’den Diyarbakır’a kadar Türkiye’nin her yerinde projelerimiz var. GES projelerinde ilk başvurudan projenin tamamlanmasına kadar yatırımcılarımızın her aşamada yanlarındayız” dedi.

Yılmaz, son olarak kurulumunu tamamladıkları Aydın’daki güneş panelleri sayesinde firmanın yılda yaklaşık 1 milyon 112 bin 300 kilogram karbon salınımının önüne geçeceği ve 170 ağacın kurtarılmasını sağlayacağını kaydetti.