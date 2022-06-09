Ayakkabı ihracatçıları İtalya'daki fuara hazırlanıyor

Türk ayakkabı ve saraciye ihracatçıları İtalya’da şova hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İtalya’da düzenlenen dünyanın en prestijli ayakkabı ve saraciye fuarı, “Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı”nda Türkiye rüzgârı esecek.

Dünya genelinden 722 firmanın katıldığı fuara Türkiye, 113 firma ile katılarak, ev sahibi İtalya’dan sonra en fazla firma ile katılan ülke olacak.

11-14 Haziran 2022 tarihlerindeki “Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı”nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği üstleniyor. EDMİB organizasyonu ile 32 firma yer alacak.

Ayakkabı ve saraciye sektörlerinin 2020 yılında 997 milyon dolar olan ihracatlarını 2021 yılında yüzde 25’lik artışla 1 milyar 250 milyon dolara taşıdığını aktaran Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, 2022 yılında 1,5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini, İtalya’daki “Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı”nda kuracakları ihracat bağlantılarının bu hedefe ulaşmalarına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.