Avrupa’nın bisiklet açığına Türk çözümü

Türkiye’nin ilk bisikletçisi Bisan son 5 yılda gerçekleştirdiği 500 milyon TL’lik yatırımla yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydederek, Avrupa’nın en büyük bisiklet üretim tesisine sahip konumuna ulaştı. Avrupa’daki tek üretici olan Bisan’ın öncelikli hedefi yine Avrupa oldu.İZMİR (İGFA) - 59 yıl önce İzmir’de küçük bir atölyeden çıkıp bugün bir dünya marka olma yolunda hızla ilerleyen Bisan, beş yıl önce markayı satın alan Ali Orçun Bal yönetimindeki yeni ekiple önce Avrupa’nın sonra da tüm dünyanın lideri olmaya hazırlanıyor.

Uzun bir aradan sonra İzmir Kemalpaşa’daki fabrika kapılarını gazetecilere açan ve markanın gelecek dönem hedeflerini paylaşan Bal, yeni yatırımları ve dünya markası olma yolundaki planlarını paylaştı.

Markanın günlük bisiklet üretim adedinin 2 binin üzerinde ve yıllık kapasitesinin ise yaklaşık 1 milyon adet olduğuna dikkati çeken Bisan CEO'su Ali Orçun Bal, çelik ve alüminyum kadroyu bir arada üretebilen tek bisiklet fabrikası olduklarını söyledi.

"Montaj sanayi ile dünyaya açılamayacağımızı biliyoruz, dolayısıyla üretime her zaman daha fazla yatırım yapma gayretindeyiz" diyen Bal, "Son 4 yılda sadece makinelerimiz için 100 milyon TL değerinde yatırım yaptık. Robot yatırımların da için de olduğu toplam yatırım bedelimiz ise 500 milyon TL. Geçen yıl Şubat ayında ise, ileri teknoloji içeren ekipman ve nitelikli işgücü kullanımı anlamına gelen, hata oranını en aza indiren üretimde yalın dönüşüme de start verdik. Teknolojiye ve makinelere yaptığımız yatırımlar sayesinde bugün Türkiye’nin çelik ve alüminyum kadroyu bir arada üretebilen tek bisiklet fabrikası konumuna geldik. Şimdi bu donanımlı tesisten Türk adı taşıyan global bir marka çıkarmak inancıyla çalışıyoruz" diye konuştu.

Son zamanlada e-bike satışlarındaki artışı da değerlendiren Bal, e-bike satışlarının en yaygın olduğu yerler İstanbul, Antalya ve İzmir olduğunu, hem gençlerin hem de ülkemizde yaşayan yabancıların e-bike’a olan ilgisi daha fazla olduğunu kaydetti.

HIRSIZLIĞA KARŞI QR SİSTEMİ

Ali Orçun Bal, ürün kadar hizmet farklılığı da yaratmak istediklerini dile getirerek, artan bisiklet hırsızlıklarına karşı Türkiye’de ilk olan bir uygulamayı hayata geçirdiklerini de anlattı. Bal, Bisan olarak ürünün üzerindeki QR kod sayesinde tüm servis ve bayilere bilgi aktarıyor ve bisikleti kitleyerek kullanımını ve satışını engellendiğini bildirdi.