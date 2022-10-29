Avrupalı emeklinin kış tercihi Türkiye

Başta doğalgaz krizi olmak üzere yaşam maliyetleri nedeniyle Türkiye’de tatil yapmak Avrupa’da kışı geçirmekten daha ucuz hale geldi. Bu nedenle Avrupa’daki emekliler Türkiye’ye akın etmeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Başta doğalgaz krizi olmak üzere yaşam maliyetleri nedeniyle Türkiye’de tatil yapmak Avrupa’da kışı geçirmekten daha ucuz hale geldi. Bu nedenle Avrupa’daki emekliler Türkiye’ye akın etmeye başladı. Avrupa’daki 150 milyon emekliyi hedefine koyan turizm sektörü de emeklilere özel programlar düzenliyor. SPA merkezlerine büyük ilgi gösteren emekliler, böylelikle hem uygun fiyata tatil yapıyor hem de sağlıklarına kavuşuyorlar.

SPA’YA İLGİ BÜYÜK

Yabancı emeklilerin Türkiye’ye olan ilgisi hakkında bilgi veren Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkan Yardımcısı, Sanitas SPA Kurucu Ortağı, Medulux Sağlık Turizmi Acentası Kurucusu Dr. Şebnem Akman Balta, “Başta doğal gaz olmak üzere yaşam maliyetleri nedeniyle birçok Avrupalı farklı alternatifler bulmaya başladı. Özellikle herhangi bir işte çalışmayan, farklı bir ülkede yaşamasının önünde engel bulunmaya emeklilerden Türkiye’ye olanlar talepleri arttı. Çünkü artık Avrupa’da yaşamak Antalya’da tatil yapmaktan daha pahalı hale geldi. Türkiye’ye gelip hem kışı geçirmek hem de tatil yapmak istiyorlar. Özellikle de SPA merkezlerine büyük ilgi var” dedi.

Türkiye’nin sağlık turizmi başarısı hakkında bilgi veren Sanitas SPA Kurucu Ortağı Dr. Şebnem Akman Balta “Bu alanda bizim iddiamız en kaliteli ve en güncel tedaviyi vermek. Hizmet İhracatçıları Birliği verilerine göre 2021'de Türkiye'ye sağlık amaçlı 643 bin hasta geldi. Bu kişilerden 1,6 milyar dolarlık gelir elde edildi. 2022'nin ilk 6 ayında bu gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artış gösterdi. 2023’te 1.5 milyon hastanın gelmesi hedefleniyor. Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği’ne göre ise 2023 hedefimizin şu anda çok üstündeyiz, 10 milyar doları çoktan geçtik. Türkiye hem sahip olduğu sağlık hizmetleri hem de turizm güzellikleri açısından fark yaratıyor. Türkiye’ye gelip sağlık hizmeti alan bir kişi, unutulmaz bir tatil yaşayıp ülkesine geri dönüyor. Ayrıca bu turistlerin harcamaları diğer turistlere göre de çok yüksek. Bir hastadan, yüzlerce otel turistinden gelecek parayı kazanıyorsunuz” dedi.

SPA’ların sağlık turizmindeki yer hakkında ise Şebnem Akman Balta “Bugün 438,6 milyar dolara ulaşan wellness endüstrisinde konaklama tesisleri 93,4 milyar dolarla ilk sırayı alırken, wellness alışverişleri sıralamada 64,8 milyar dolar ile bulunuyor. Wellness endüstrisi içinde önemli bir paya sahip SPA da büyümesini sürdürüyor. SPA, wellness turizminin yüzde 41’ini oluşturuyor. SPA turizmi yıllık ortalama yüzde 11,1 büyürken, SPA gezi sayısı ise yılda ortalama yüzde 9,6 oranında büyüme kaydediyor. Ülkelerin iç turizmine bakıldığında SPA pazarı yüzde 25 oranla 108,1 milyar dolara ulaşıyor” diye konuştu.

TÜRK KAHVESİ SONRASI HAMAM

Türkiye’nin sağlık personeli, coğrafi zenginlikleri ve fiyat avantajıyla wellness turizmi açısından dünyada eşi bulunamaz bir konuma sahip olduğunu dile getiren Balta, “Özellikle saç ektirmeye, diş tedavisi, estetik operasyonlar, onkoloji ve geriatri, yani ileri yaşın gerektirdiği bakımlar için ülkemize gelen wellness turistleri, burada Türk kahvesinden sonra Türk hamamını deneyimlemeden ayrılmak istemiyor çünkü hamamın dünyada bir muadili yok. Sağlık turizminde de çok önemli bir noktaya geldik. Yabancı misafirlerimiz en iyi cilt bakımlarını, diş, saç ekimi, burun, kalça, yüz gerdirme gibi estetik operasyonları, yaşlı bakımı olan geriatri hizmetlerini en değerli hekimlerden, kur avantajı ile ülkemizde alabiliyorlar. Bunun yanı sıra ülkemize geldiklerinde seyahat ederek, Türkiye’nin coğrafi ve kültürel zenginliklerinden de faydalanabiliyorlar. Biz de bu sene Medulux isimli sağlık ve seyahat acentamızı kurarak yerli ve yabancı misafirlerimize hizmet vermeye başladık. Ülkemiz, dünyada sağlık ve seyahat turizmini zengin hizmet seçenekleri ile birleştirebilen en başarılı ülkelerden biri konumunda” dedi.