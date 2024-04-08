Avrupa’da satılan 4 elektrikli midibüsten biri oldu

2023 yılı Avrupa Minibüs ve Otobüs Pazarı Raporu’na göre; Karsan e-ATAK ulaştığı yüzde 24’lük pay ile elektrikli midibüs pazarının üst üste 4’üncü yılında da liderliği kimseye kaptırmadı.BURSA (İGFA) - Avrupa’da elektrikli ve otonom toplu ulaşımın dönüşümünde öncü rol oynayanKarsan,elektrikli araçlarıyla Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da da adından övgüyle söz ettiriyor.

Avrupa’da e-JEST modeliyle elektrikli minibüs pazarını adeta domine eden Karsan, e-ATAK ile de elektrikli midibüs pazarında liderliği kimseye bırakmıyor.

Wim Chatrou - CME Solutions tarafından yayınlanan 2023 yılı Avrupa Otobüs Pazarı Raporu’na göre; son 3 yılda olduğu gibi 2023 yılında da Karsan e-ATAK yüzde 24 pazar payı ile segmentinde liderliği kimseye bırakmadı.

Karsan e-JEST ise 3.5-8 ton arası Avrupa Minibüs Pazarı Raporu’na göre 2023 yılında da yüzde 28,5 pazar payıyla son 3 yıldır sürdürdüğü pazar liderliğini 4’üncü yılına taşıdı.

Elde edilen sonuçları değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, pazarın öncü markası olarak 2023 yılında da Avrupa’da lider konumumuzu devam ettirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

2019 yılından bu yana Avrupa’ya ihraç ettikleri e-JEST, 2023 sonuna kadar 388 adetlik teslimatla kendisini kanıtlamış bir model olduğunu belirten e-JEST, "Avrupa’da satılan her 4 elektrikli minibüsten biri e-JEST oldu. Aracımız Fransa, Romanya, Portekiz, Bulgaristan, İspanya, İtalya pazarlarında en güçlü oyuncu konumunda. Karsan e-JEST, Avrupa’yı fethettikten sonra şimdi de Kuzey Amerika ve Japonya pazarlarına giriş yaptı. Bu pazarlarda da e-JEST sınıfının yıldızı olacak. Kompakt tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti, sessiz ve çevreci sürüşü Karsan e-JEST’i rakipsiz yapıyor. Aracımız bu özellikleriyle Avrupa’nın tarihi şehirlerine da tam uyum sağlıyor” diye konuştu.