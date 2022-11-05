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Avrupa'ya Deveci armudu imzası

EKONOMİ 05.11.2022, 09:45
Avrupa'ya Deveci armudu imzası

Avrupa’daki birçok ülkeye yılda 3 bin ton meyve ihracatı yapan Bursa Ağaköylü Rahmi Kocaefe, “Avrupalılara Deveci Armudu, Bursa şeftalisini biz tanıttık. Ülke ekonomisine üretim ve ihracatla katkı koyuyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Baba mesleği meyveciliği yarım asırdır devam ettiren Bursalı girişimci 65 yaşındaki Rahmi Kocaefe, kendine ait meyve bahçelerinin yanı sıra, başta İnegöl, Yenişehir olmak üzere Sakarya ve Antalya’daki üreticilerden aldığı ürünlerin yüzde 80’nini Balkan ülkeleri ile Avrupa’ya ihraç ettiğini söyledi. Yaklaşık 15 bin metre kare alanda şeftali, elma, armut ve ayva gibi meyvelerin tek tek seçilerek büyük bir titizlikle sandıklara dizildikten sonra günlük, haftalık ve talebe göre tırlara yüklenerek yurt dışındaki alıcılara ulaştırdıklarını belirtti.  İki farklı alanda bulunan soğuk hava tesislerinde meyveleri saklayabildiklerini ifade eden Kocaefe, yılın 9 ayı yoğun bir tempoyla çalıştıklarını, kalan 3 aylık süre içinde de tesislerin bakımının yapıldığını aktardı. Ağaköylü iş insanı, yaptıkları yüksek üretimden dolayı Uludağ İhracatçılar Birliği’nin kendisini her sene altın madalya ile ödüllendirdiğini ifade etti.

“AĞAKÖY SEKTÖRÜN ÇEKİM MERKEZİ”

Bursa’nın dünyaca ünlü markası deveci armudunu, şeftalisini Avrupalılara yedirdikleri için kendisini şanslı hissettiğini anlatan Rahmi Kocaefe, şunları söyledi,  “Tarım bizim için olmazsa olmaz bir değerimiz. Toprak varsa yaşam var. Bundan 40 yıl önce Bursa ovasında meyve bahçelerindeki hasat edilen meyveler, Avrupa’yı doyuracak kadar çoktu. Şimdi şehrimiz acayip şekilde göç aldı, ova konutlarla doldu. Her şeye rağmen meyve üretimine devam ediyoruz. Ağaköy sektörümüzün çekim merkezi.  Meyvecilik hala devam ediyor, onlarca soğuk hava deposu var. Bursa’nın bu aksına meyve deposu da diyebiliriz. Aynı zamanda Gürsu, İnegöl ve Yenişehir gibi ilçelerde de üretim devam ediyor. Bu topraklardan bereket fışkırıyor, kıymetini bilmeliyiz, gençlerimizi tarıma yönlendirmeliyiz” dedi.

"ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Sektörün en eskilerinden birisi olduğunu belirten Rahmi Kocaefe, “Çocukluğumdan beri toprağın, ticaretin, meyve bahçelerinin, buzhanelerin içindeyim. Hala baba mesleğini devam ettiriyoruz. 50 yılı geride bıraktım. Çocuklarımla birlikte çalışıyoruz. Her gün üreticilerden gelen meyveler, depolarımızdaki çalışanlar tarafından ayıklanıyor. Sabah başlayan mesai, akşam karanlığına kadar devam ediyor. Gün boyu en çok gördüklerim sandıklar, meyveler, üreticiler, yüklemecilerle yevmiyeci işçilerimiz,  kamyon ve tırlar oluyor” dedi.

“YILDA 3 BİN TON MEYVE İHRACAT EDİYORUZ”

Antalya’dan yüklü miktarda alım yaptığını ifade eden Kocaefe, “Meyve arzını karşılamak için çok mesai harcıyorum. Antalya’dan armut, elma tedarik ediyorum. Sakarya’dan ise ayva alımı yapıyoruz. Yıllık ihracatımız 3 bin tonu geçiyor. Benim için müşterinin yerlisi de, yabancısı da bir. Bereketli kazancın sırrı, alıcıyı kandırmamaktan geçer. Aynı zamanda itibar çok önemli. Bursa’nın adını asla kirletmem. Sandıklara çürük, çarık meyve dizdirmem. İnsanlar sofrada meyveyi yerken, bizi tanımasa da teşekkür etmeli, eleştirmemeli. 50 dönüm meyve bahçem var, her metre karesinde ekili olan ürünlerimi gururla ihraç ediyorum” şeklinde konuştu.

       

  

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