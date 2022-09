Avrupa'nın en iyi işverenleri arasında yerini aldı

ESBAŞ, işyeri kültüründe küresel otorite olan Great Place to Work’un, 37 ülkedeki 3 binden fazla şirkette 1 milyon 400 bin çalışanla yapılmış anketlerin sonuçlarını değerlendirerek hazırladığı Europe’s Best Workplaces Listesi’nde yer alarak Avrupa’nın en iyi işverenleri arasına girdiİSTANBUL (İGFA) - Avrupa’nın En İyi İşverenleri Listesi’ne tüm Avrupa’dan 150, Türkiye’den ise 8 firma girebildi. Firmalar, çalışanların hakkaniyet ve adalet algısı, çalışan aidiyeti hissi, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişki gibi konulardaki başarıları ile listede yer alabildiler.

Şirketlerinin 3 yıldır GPTW’nin yayınladığı Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesinde yer aldığını hatırlatan ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, ESBAŞ’ın ilk kez bir uluslararası organizasyon tarafından Avrupa’nın en iyi şirketleri arasında gösterildiğini belirtti.

Kurumsallaşmada mükemmellik yolculuğuna çıktığından bu yana çok güzel ödüller alarak başarısını taçlandıran ESBAŞ, bu kez çıtayı çok daha üst noktalara taşıdığını kaydeden Güler, "GPTW’nin Avrupa’da kendi alanında en iddialı 3 bin şirketin arasında yaptığı değerlendirme sonucunda hazırladığı listeye Avrupa genelinden girebilen 150 firmadan biri ESBAŞ oldu. Listeye ülkemizden sadece 8 firmanın girebildiğini dikkate aldığımızda şirketimizin elde ettiği başarının büyüklüğü daha net görülecektir. Bu başarı, mükemmellik yolculuğunda çıtayı çıkardığımız yeni seviyeyi belirledi. Ve hep daha iyisini hedefleyen ESBAŞ kültüründe seviye kaybetmek yok. Çalışanlarımızla oluşturduğumuz güçlü bağ bizlere çok daha büyük başarılar kazandıracaktır" dedi.

Great Place to Work® Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak, Europe’s Best Workplaces 2022 Listesi’ne ilişkin değerlendirmesinde, listeye giren 150 organizasyonun For All işyeri deneyimi analizinde, aldıkları ortalama yüzde 89’luk skorla, diğer ulusal şirketlere göre yüzde 10 daha yüksek skora sahip oldukları görüldüğünü kaydetti.