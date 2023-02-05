Avrupa'da ilk... Otomobillerin vazgeçilmezi olacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde robotik sistemlerden güdüm kitlerine, telsizlerden torpidolara kadar birçok alanda kullanılan pillere yenileri eklendi.KAYSERİ (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan ASPİLSAN Enerji’nin 1,5 milyar lira yatırımla kurduğu, Avrupa’nın ve ilk ve tek silindirik lityum iyon pil üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre enerji endüstrisinin büyük bir dönüşümden geçtiğini kaydeden Bakan Varank, “Pil endüstrisinde de depolama teknolojilerinde de Türkiye’yi önemli bir oyuncu haline getirmek istiyoruz.” dedi.

Lityum pil üretim hatlarında incelemelerde bulunan Bakan Varank’a AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ile tesisi yetkilileri eşlik etti.

Türk ordusuna güç veren ASPİLSAN Enerji, yeni yatırım olan Lityum iyon Silindirik Pil Üretim Tesisi ile günde 24 bin adetlik üretim kapasitesine ulaştı. Şarj edilebilir piller, askeri teknolojilerin yanı sıra hibrit araçlar ve medikal gibi alanlarda da kullanılabilecek.

TÜM HAKLARI TÜRKİYE’YE AİT

Üretimine başlanan lityum iyon pillerin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ASPİLSAN’a yani Türkiye’ye ait. Tesiste üretilen piller, eksi 30 derecede çalışabiliyor. Kimyasında Nikelce zengin Lityum Nikel Mangan Kobalt Oksit bulunan piller, şarj edilebilir olma özelliği taşıyor. Üretilen silindirik pillerin özellikle savunma sanayisinde, telsizlerde, taşınabilen her türlü sistemde kullanılabiliyor. Silindirik piller sivil alanda da kendisine yer buluyor. Elektrikli süpürgelerden elektrikli bisikletlere, telekomünikasyondan elektrikli araçlara kadar birçok alanda silindirik piller kullanılıyor.