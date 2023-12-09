Avrasya’nın en büyük sektör fuarı tarihi rekorla tamamlandı

Avrasya Bölgesi’nin lider geniş format baskı ve endüstriyel reklam fuarı FESPA Eurasia, bu yıl da bölgeyi İstanbul’da buluşturdu. 23-26 Kasım tarihlerinde 78 ülkeden uluslararası sektör profesyonellerini çeken fuar, 11 bini aşan ziyaretçi sayısıyla tarihi rekorunu kırdı.İSTANBUL (İGFA) - Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasının tüm yeniliklerinin bir arada sergilendiği Avrasya’nın en büyük fuarı FESPA Eurasia, bu yılı da başarıyla tamamladı. Tüm yıl heyecanla beklenen FESPA Eurasia, İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) 23-26 Kasım tarihleri arasında 10’uncu kez düzenlenirken 500’den fazla markaya ev sahipliği yaptı. 78 ülkeden uluslararası sektör profesyoneli çeken FESPA Eurasia ile birlikte yerli üreticiler yeni pazarlara açılma fırsatı buldu. FESPA Eurasia, bu yılı 11 binin üzerinde tekil ziyaretçi sayısıyla tarihi bir rekora ulaşarak tamamladı.

Fuarda endüstriyel reklam, tekstil, serigrafi ve promosyon baskı ürünlerinden, LED’lere, 3D ürünlerden geniş format baskı ve araç kaplamaya kadar en yeni teknolojiler sergilendi. Çok sayıda işbirliğine ev sahipliği yapan FESPA Eurasia, sektöre yeni yıl için 1.1 Milyar Euro’luk ticaret hacmi sağlayacak.

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) ve global baskı federasyonu FESPA işbirliğiyle düzenlenen fuarın gelirinin yine sektör için kullanılacağını belirten ARED Başkanı Şahin Acar şöyle konuştu: “Bu yılı 11 binden fazla tekil ziyaretçi sayısıyla tamamladık. Bu sayı şimdiye kadar ulaşılan en yüksek ziyaretçi sayısı anlamına geliyor. Çin’den Rusya’ya, Almanya’dan Hindistan’a kadar 78 ülkeden sektör profesyonelini ağırladık. Fuarda Türkiye’deki sektör temsilcileri yeni pazarlar keşfederek ihracat bağlantıları yapma fırsatı buldu. 2024 yılında da 4-7 Aralık tarihleri arasında 11. kez sektörü desteklemeye devam edeceğiz.”

FESPA Eurasia, sektöre ilişkin bazı önemli verileri de açıkladı. Fuara katılanların yüzde 83’ünden fazlası karar vericilerden oluştu. Katılanların yüzde 51’i yeni ekipman ve hizmet almak için fuarı ziyaret ettiğini söylerken yüzde 68’inden fazlası fuarda ve gelecek 12 ayda satın alma yapacağını belirtti.

Endüstriyel reklam ve baskı dünyasının sabırsızlıkla beklediği FESPA Eurasia toplam 9 milyar dolarlık büyüklüğe sahip sektörü her yıl geliştiriyor. FESPA Eurasia, tüm bölgede bir sonraki yılın trendlerini belirleyen bir etkinlik olduğu için, fuara sadece Türkiye’den değil, Avrasya Bölgesi’nden de uluslararası ziyaretçiler yatırım yapmak için geliyor. Geniş formattan serigrafiye, tekstil baskısından araç kaplamaya tüm ürün ve hizmetler tek çatı altında sergileniyor.