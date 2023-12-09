Son Dakika

Avrasya’nın en büyük sektör fuarı tarihi rekorla tamamlandı

EKONOMİ 09.12.2023, 12:45
Avrasya’nın en büyük sektör fuarı tarihi rekorla tamamlandı

Avrasya Bölgesi’nin lider geniş format baskı ve endüstriyel reklam fuarı FESPA Eurasia, bu yıl da bölgeyi İstanbul’da buluşturdu. 23-26 Kasım tarihlerinde 78 ülkeden uluslararası sektör profesyonellerini çeken fuar, 11 bini aşan ziyaretçi sayısıyla tarihi rekorunu kırdı.İSTANBUL (İGFA) - Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasının tüm yeniliklerinin bir arada sergilendiği Avrasya’nın en büyük fuarı FESPA Eurasia, bu yılı da başarıyla tamamladı. Tüm yıl heyecanla beklenen FESPA Eurasia, İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) 23-26 Kasım tarihleri arasında 10’uncu kez düzenlenirken 500’den fazla markaya ev sahipliği yaptı. 78 ülkeden uluslararası sektör profesyoneli çeken FESPA Eurasia ile birlikte yerli üreticiler yeni pazarlara açılma fırsatı buldu. FESPA Eurasia, bu yılı 11 binin üzerinde tekil ziyaretçi sayısıyla tarihi bir rekora ulaşarak tamamladı. 

Fuarda endüstriyel reklam, tekstil, serigrafi ve promosyon baskı ürünlerinden, LED’lere, 3D ürünlerden geniş format baskı ve araç kaplamaya kadar en yeni teknolojiler sergilendi. Çok sayıda işbirliğine ev sahipliği yapan FESPA Eurasia, sektöre yeni yıl için 1.1 Milyar Euro’luk ticaret hacmi sağlayacak. 

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) ve global baskı federasyonu FESPA işbirliğiyle düzenlenen fuarın gelirinin yine sektör için kullanılacağını belirten ARED Başkanı Şahin Acar şöyle konuştu:  “Bu yılı 11 binden fazla tekil ziyaretçi sayısıyla tamamladık. Bu sayı şimdiye kadar ulaşılan en yüksek ziyaretçi sayısı anlamına geliyor. Çin’den Rusya’ya, Almanya’dan Hindistan’a kadar 78 ülkeden sektör profesyonelini ağırladık. Fuarda Türkiye’deki sektör temsilcileri yeni pazarlar keşfederek ihracat bağlantıları yapma fırsatı buldu. 2024 yılında da 4-7 Aralık tarihleri arasında 11. kez sektörü desteklemeye devam edeceğiz.”

FESPA Eurasia, sektöre ilişkin bazı önemli verileri de açıkladı. Fuara katılanların yüzde 83’ünden fazlası karar vericilerden oluştu. Katılanların yüzde 51’i yeni ekipman ve hizmet almak için fuarı ziyaret ettiğini söylerken yüzde 68’inden fazlası fuarda ve gelecek 12 ayda satın alma yapacağını belirtti. 

Endüstriyel reklam ve baskı dünyasının sabırsızlıkla beklediği FESPA Eurasia toplam 9 milyar dolarlık büyüklüğe sahip sektörü her yıl geliştiriyor. FESPA Eurasia, tüm bölgede bir sonraki yılın trendlerini belirleyen bir etkinlik olduğu için, fuara sadece Türkiye’den değil, Avrasya Bölgesi’nden de uluslararası ziyaretçiler yatırım yapmak için geliyor. Geniş formattan serigrafiye, tekstil baskısından araç kaplamaya tüm ürün ve hizmetler tek çatı altında sergileniyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 40
2. Fenerbahçe 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 15 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 15 34
3. Aston Villa 15 32
4. M.City 15 30
5. Tottenham 15 27
6. M. United 15 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 15 25
9. West Ham United 15 24
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 15 19
12. Fulham 15 18
13. Wolves 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Bournemouth 15 16
16. Nottingham Forest 15 13
17. Everton 15 10
18. Luton Town 15 9
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 15 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Getafe 16 22
9. Las Palmas 15 21
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4