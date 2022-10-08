Avrasya Ambalaj Fuarı’na geri sayım

Bu yıl 27. kez düzenlenecek Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 12 Ekim’de kapılarını Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıyor. Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliğinde; Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) destekleri ile düzenlenen fuara ambalaj endüstrisinin her alanından 1100’ün üzerinde yerli ve yabancı firma ve firma temsilcisi katılım gösteriyor. İSTANBUL 2021 yılında 12 bin 131’i yurt dışından olmak üzere toplam 70.334 ziyaretçinin geldiği fuar, ambalaj endüstri tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. 2022’de bu sayının artarak dünya genelinden 15 binin üzerinde yabancı ziyaretçinin, toplamda ise 80 bin sektör profesyonelinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

Yerli ve yabancı iş insanları ziyaret edecek

Hedef pazarlardaki gücünü artırmak ve yeni ihracat pazarlarına açılmak isteyen, tüm sektörlere hizmet veren Türkiye’nin önde gelen ambalaj ürün ve makine – ambalaj baskı – gıda işlem ve içecek dolum teknolojileri firmalarının yerini aldığı fuar için T.C. Ticaret Bakanlığı yurt dışından alım heyeti organizasyonu gerçekleştiriyor. Bu kapsamda fuar organizasyonun kendi davet ettiği VIP ziyaretçilere ek olarak bakanlık tarafından yürütülen alım heyeti programı kapsamında dünya genelinden VIP ziyaretçiler İstanbul’a fuar için davet edildi ve fuar süresince katılımcı firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Fuarda yürütülen alım heyeti çalışmaları kapsamında dünya genelinden 1000’e yakın uluslararası VIP ziyaretçiyi fuar süresince İstanbul’da ağırlanacak.

Sürdürülebilirlik çerçevesinde dünya sıfır atık yönetimine odaklanmışken, ambalaj sektörünün en önemli hammadde kaynaklarından birini geri dönüştürülebilir atıklar oluşturuyor. Kaliteli geri dönüşümün sağlanabilmesi için atıklar kaynağında ayrı biriktirilerek ve yerel yönetimler tarafından ayrı ayrı toplanmalı ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmelidir. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 2019’dan bu yana sıfır atık yönetim sistemini gündemine almış durumda. ASD, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki yerel yönetimlerle birlikte ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümü konusuna özel projeler gerçekleştiriyor. Fuarda ambalaj firmalarının sürdürülebilir ürünlerini ve uygulamalarını tek çatı altında bulmak mümkün.

Fuarda, iş bağlantısı fırsatlarının yanında yeniliklerden haberdar olma imkanı da var. Yaratıcı ambalaj ürünlerinin tasarımı konusunda her sene kendini geliştiren ve yenileyen değerli tasarımcılar, fuar kapsamında Tasarım Sokağı’nda en yeni, kullanışlı ve sürdürülebilir ambalaj tasarımlarını tüm endüstrinin beğenisine sunacak.

EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞECEK

27. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek 16. Uluslararası Gıda ve İçecek Teknolojileri Fuarı Food-Tech Eurasia; çikolata, şekerleme ve pastacılık ekipmanlarından et ve süt ürünleri teknolojilerine, soğuk zincir ekipmanlarından gıda güvenliğine, işleme ve dolum teknolojilerinden ambalaj üretimine kadar geniş bir yelpazede, yiyecek ve içecek üreticilerinin markalarına ve ürünlerine değer katacak güvenilir, yüksek kalitede çözümleri Food-Tech Eurasia çatısı altında bir araya getiriyor. Fuar ziyaretçileri, her iki fuarı tek çatı alında ziyaret ederek A’dan Z’ye anahtar teslim çözümleri yerinde yakından görüp ürün ve hizmetleri karşılaştırıp en doğru çözüm ortakları ile tanışacak.

İKİNCİ KEZ HİBRİT FORT

İlk defa 2021 yılında alandaki fiziksel fuara paralel olarak gerçekleştirilen online iş bağlantısı etkinlikleri 2022 yılındaki fuar kapsamında da devam ediyor. 2021 yılında 4.552 ziyaretçinin kayıt yaptırdığı online etkinlikler kapsamında katılımcılar ve ziyaretçiler arasında 2.000’den fazla bağlantı talebi oldu, 1.450 mesajlaşma gerçekleşti ve 60’tan fazla uzaktan görüntülü görüşme yapıldı.

2022 yılında da online olarak düzenlenecek PACK DAYS kapsamında fuar katılımcıları ve ziyaretçileri, alanda gerçekleşecek fuar ile paralel olarak, online iş platformu Business Connect Programı üzerinden 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında iletişim kurabilecek. Bu kapsamda; ambalaj ürün ve makine, gıda ve içecek işlem, baskı ve konverting sektörlerindeki katılımcı firmalar, ihtiyaçlarına uygun ziyaretçiler ile TÜYAP’ın kendi geliştirdiği Business Connect Programı isimli online iş platformu üzerinden görüşme imkanına sahip olacak. Online iş platformu üzerinde gerçekleşecek bir diğer iş bağlantısı etkinliği ise 17-28 Ekim 2022 tarihleri arasındaki Online Networking Günleri. Katılımcı firmalar ve ziyaretçiler fuar sonrasında da iletişimlerini bu online platform üzerinden 28 Ekim 2022 tarihine kadar devam ettirme fırsatı yakalayacak.