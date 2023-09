AVM'de değil Avlu'da ucuz alışveriş!

Balıkesir'in Yükselen Yıldızı dünya markalarına ev sahipliği yapan Avlu Yaşam Merkezi’nde spor, mobilya, kadın, erkek ve çocuk giyim üzerine birçok mağaza; yeni kampanyalar, sezon sonu indirimleri ve fırsatlar sunuyor.BALIKESİR (İGFA) - Ulusal ve uluslararası birçok markayı çatısı altında bulunduran şehrin merkezinde, doğayı içinde barındıran Avlu Yaşam Merkezi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin etkin çalışmaları sayesinde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Cazibe merkezi haline gelen Avlu 2. etabın da devreye girmesiyle birlikte şehrin kalbinin attığı aktif bir yaşam alanına dönen Avlu Yaşam Merkezi vatandaşları her mevsim kendine çekiyor.

ONLARCA MARKA AVLU BALIKESİR’DE Dünya markalarının yer aldığı ve her kesimden insanın aradığı ürünü bulabildiği Avlu Yaşam Merkezi, onlarca moda markasında; kampanyalar, sezon sonu indirimleri ve fırsatları sunuyor. Özelliklede ebeveynler alışverişteyken çocukların eğlenebilecekleri birçok alanın olması Avlu Yaşam Merkezi’ne olan talebi artırıyor. Günlük hayatın temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, Avlu Yaşam Merkezi’nde; kafe, restoran, mobilya, spor, kadın, erkek ve çocuk giyim üzerine birçok hizmete ulaşabiliyorlar. Ulaşım ve otopark yönünden de vatandaşlara büyük kolaylık sunan Avlu Yaşam Merkezi; yaşam tarzı, konserleri, mağazalarıyla Marmara ve Ege Bölgesi’nde ön plana çıkamaya başladı.

AVLU’DA HANGİ MAĞAZALAR VAR Avlu Yaşam Merkezi’nde; yeme içme, kozmetik, alışveriş, eğlence üzerine yer alan markalar şöyle; Colombia Coffee, Kocatepe Kahve Evi, Hisler Kahvesi, Starbucks, Deli Lounge, Crispy Bean, Pizza Locale, Waffle Works, Fırıntaş, Alaçatı Muhallebicisi, Köfteci, Funnyday, Kahve Dükkanı, By Pasta, Watsons, Burgerkıng, Davıd People, Onhann Gurme, Cezveden Cafe, Özgür Tabak, Pablo Artısan Coffee, Mıdplus Cafe, Dastini Bebe, Urban Hub, Ege Outdoor, Tedi, Icon Accessorıes, U&ME, Squala HOME, Mavi, ShopINN, Süvari, Daffari, Sportx, İbişler, RSC Spor Salonu, 6N Market, Baykan Mobilya, Kurtderelı Mobilya, Casebox, Platin Kolonya, İşler Kitabevi, Abbate, Avlu Optik, Mikasa Moor, Baycan Couture, You Moon Flowers, Çiftçi Perde, Dörtel, Mini Auto Cesur, Stil MC, Ofis, Ebebek, Mialatte, Arasta Socıo, Komagene, Kuaför, My Mıx.