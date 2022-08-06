Avis'ten Metaverse'e 'dev' adım

Araç kiralama markası Avis, Fenerbahçe’nin yeni sezonunu, dünyada ilk defa yapılan uygulama olan, Metaverse’deki dev forma ile Otokoç Metazone’da kutluyor.İSTANBUL (İGFA) - Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren araç kiralama markası Avis, 5 yıldır forma göğüs sponsorluğunu üstlendiği Fenerbahçe’nin yeni sezon formasını merkeziyetsiz Metaverse Decentraland – Otokoç Metazone’da inşa ettiği, Metaverse'de yapılmış en büyük forma ile tanıttı. Projede Metaverse içerisinde çok uzaktan bile görülebilecek dev bir yapı inşa edildi. Dünyada ilk kez bir spor kulübünün forması Web 3.0 dünyasında bina şeklinde uygulandı.

Formanın bugüne kadar Metaverse'de yapılmış en büyük forma olmasının yanında, Türkiye’de ilk defa bir spor kulübü, Metaverse’de bir forma lansmanı projesine imza atmış oldu.

Son dönemin merakla takip edilen konularından Metaverse ile ilgili projelere son hızla devam edeceklerini belirten Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, “Yeni sezonda Fenerbahçe’ye başarılar dilemek ve büyük Fenerbahçe camiası gibi her zaman yanlarında olduğumuzu hissetmeleri için böyle bir proje tasarladık. Decentraland’deki Otokoç Metazone deneyim merkezinde oluşturduğumuz Fenerbahçe’nin devasa boyutlardaki yeni sezon formasını isteyen herkes ziyaret ederek görebilir ve bizimle bu deneyime ortak olabilir. Fenerbahçe taraftarlarının gönül bağı kurduğu formayı dev boyutta görünce yaşayacakları deneyim, Otokoç Metazone’da sunacağımız projelerin ilk basamağını oluşturuyor. Taraftarlarla etkileşime geçeceğimiz farklı kurgularla çok yakında karşınızda olacağız.” dedi.

Tüm Fenerbahçe Taraftarları, devasa Fenerbahçe formasını Decentraland’de -111,10 koordinatlarında ziyaret edebilir ve bu eşsiz deneyimin bir parçası olabilir.