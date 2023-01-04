Avcı böcekler üreticinin yanında

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarladan sofraya güvenilir gıda için üreticilere tarımsal biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böcek desteği sağlanıyor. Yıl boyunca 18 bin 770 ağaca avcı böcek ile parazitoit böcek salımı yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda başlatılan tarımsal ilaçlamaya alternatif olarak biyolojik mücadele kapsamında yetiştirilen faydalı böcekler yıl boyunca üreticiye ücretsiz dağıtıldı. Üreticiyi, tüketiciyi, tarımı ve doğayı koruyan biyolojik mücadele ile daha kaliteli ve sağlıklı ürünler yetişmesi sağlanıyor.

Tarım İlacı Yerine Biyolojik Mücadele

Ürünlerdeki pestisit kalıntısının önüne geçilmesi, tarımda kimyasal ilaç kullanımını azaltmak, tüketici sağlığının korunması ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm için Büyükşehir Belediyesi tarafından patates ve balkabağı üzerinde üretilen faydalı böcekler ile hem verim kaybı önleniyor hem de daha doğal ürünler elde ediliyor. Turunçgil ve nar ağaçlarına bırakılan avcı böcekler ile unlu bit zararlısıyla mücadele ediliyor.

Ağaçları Avcı Böcekler Koruyor

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından turunçgil, nar ve Trabzon hurmasında ciddi kayıplara neden olan unlu bit zararlısıyla mücadele için ilçelerde bu yıl yaklaşık bin dekar üzerindeki 18 bin 770 ağaca 162 bin 500 predatör avcı böcek ile 111 bin parazitoit böcek salımı yapıldı.