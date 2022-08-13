Atıl arazilerden üreticiye yan destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ağır maliyetler karşısında zorlanan üreticiler için başlattığı, atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesi kapsamında Yusuflar mahallesinden sonra Akpınar ve Türkmentokat mahallelerinde hasat gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomik zorluk yaşayan üreticilere destek amaçlı hayata geçirdiği projeler tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait atıl arazilere ekilen mahsullerin çiftçilere destek, hayvancılıkla geçinen vatandaşlara ise yem olarak hibe edildiği proje Akpınar ve Türkmentokat mahalleleri ile devam etti.

Mülkiyeti Yusuflar Mahallesi’nde bulunan tarlada geçtiğimiz günlerde yapılan hasat işleminin ardından Akpınar ve Türkmentokat mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait tarlalarda yulaf hasadı gerçekleştirildi.

Biçimi yapılan yulaf taneleri ve saplardan elde edilen balyalar hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilere yan destek olarak verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri Büyükşehir Belediyesi’ne ait atıl durumdaki arazilerin çiftçilere yan destek olarak ekildiğini belirterek, “Elde edilen ürünlerle ekonomik sıkıntı içerisinde olan çiftçimize yan destek sağlıyoruz. Amacımız üreticimizin maliyetler karşısında zorlandığı bu dönemde üretmeye devam etmesine katkıda bulunmaktır” dediler.