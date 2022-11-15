Atıl araziler ihtiyaç sahipleri için yağ üretiyor

Çankırı Belediyesi, 30 dönümlük atıl araziye ektiği ayçiçekleri bitkisel yağa dönüştürdü. Elde edilen 1500 litre ayçiçek yağı, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.ÇANKIRI (İGFA) - Atıl durumdaki tarım arazilerini değerlendiren Çankırı Belediyesi, Eylül ayında hasadını gerçekleştirdiği yağlık ayçiçeklerden elde ettiği bitkisel yağları teslim aldı. Yenice köyü mevkiinde bulunan tarlada yetiştirilen günebakanlar, fabrikaya gönderilerek yağa dönüştürüldü. İkişer litre olarak şişelenen 1500 litre ayçiçek yağını tıpkı buğday üretiminde olduğu gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştıracaklarını ifade eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Üretken Belediyecilik anlamında bu yıl boş arazilerimizin ekimini gerçekleştirdik. 300 dönüme yakın arazimize buğday, 30 dönüme yakın arazimize de yağlık ayçiçek ektik. Bunları da mahsule dönüştürerek dar gelirli ailelerimizin sofrasına sunmak üzere bugün dağıtımını gerçekleştireceğiz. Şimdiden hemşehrilerime afiyet olsun, bereketli olsun diyorum.” dedi.

Esen, mahsulün ilk yağını Belediyeye gelen bir vatandaşa hediye etti.