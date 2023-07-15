Athleisure Challenge Yarışması tasarımcıları buluşturdu

Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması, üstün tasarım yeteneklerini sergilemek isteyen genç tekstil mühendisleri ve tasarımcıları bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, 10 tekstil ve hazır giyim konfeksiyon ihracatçı birliğinin hayata geçirdiği ulusal nitelikli Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması’nda birinci ReCos takımı olurken, ikinci genA, üçüncü ise Loop takımı oldu.

Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde, 10 tekstil ve hazır giyim konfeksiyon ihracatçı birliğinin bu yıl ilk kez hayata geçirdiği Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması’nda dereceye giren takımlar törenle ödüllerine kavuştu. Fonksiyonel ve estetik tasarımların ortaya çıkması ve ürünlerin ticarileşmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği Athleisure Challenge’da, ReCos Takımı Birinciliğe hak kazanırken, ikinci genA Takımı üçüncü ise Loop Takımı oldu.

BİRLİK BAŞKANLARI AYNI ÇATI ALTINDA

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir’in ev sahibi olduğu ödül törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye genelindeki Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçı Birliklerinin başkanları, UTİB ve UHKİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

TAŞDELEN ENGİN: “HER ADIMDA YANINIZDA OLACAĞIZ”

Gecenin ev sahibi UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Atletik anlamına gelen ‘Athletic’ ve serbest zaman aktivitesi anlamına gelen ‘Leisure” kelimelerinden oluşan Athleisure modası, stil ve konforu mükemmel bir şekilde birleştiren, günümüzde giderek daha fazla talep gören bir trend haline geldi. Bu yarışmada, takımlarımızın bu eğilimi nasıl yenilikçi ve sürdürülebilir tasarımlara dönüştürdüğünü görmek beni çok gururlandırdı. Koleksiyonlarda gördüğümüz özgünlük, teknik beceri ve modaya getirdikleri yeni soluk, gelecek vaat eden yeteneklerin sektör için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

BURKAY: “NELERİ BAŞARABİLECEĞİNİZİ FAZLASIYLA GÖSTERDİNİZ”

Gençlere seslenen BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise “Tekstil sektörü gelişimini hızla sürdüren ve yoğun rekabetin yaşandığı bir alan. Sizler, bu değişikliklere ayak uyduracak ve sektörün yapısını şekillendirecek niteliklere sahipsiniz. Fikir çok önemli, fakat fikri ürüne çeviremediğiniz takdirde, bunun hiçbir kıymeti kalmaz. Ürüne çevirdiğiniz fikirlerle, pazara giriş yapmanız lazım. Pazara giriş yaptığınızda yatırımcı için ideal bir konuma ulaşmış olursunuz. Sizler bu yarışmada, tutkunuz ve özgüveninizle neleri başarabileceğinizi fazlasıyla gösterdiniz. Azminiz ve emeğiniz için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum” dedi.

GÜLTEPE: “BİRLİKTE ÇOK GÜÇLÜYÜZ”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmasında yarışmanın sloganı olan “Birlikte Daha Güçlüyüz” ün ülkemizi de ifade ettiğini söyledi. Bugüne kadar ihracatçı birliklerinin birçok yarışma düzenlediğini, Athleisure Challenge’ın ise çok farklı bir boyut getirdiğini belirtti. Ödül törenine katılan ATHİB Başkanı Fatih Doğan, DENİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, EHKİB Başkanı Recep Burak Sertbaş, ETHİB Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Turgut Kayhan, GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Necat Altın, UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir ve UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin genç tasarımcılara başarı dilediler.

FİNAL SUNUMLARI BUTEKOM’DA YAPILDI

Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması Final Değerlendirme Jüri Toplantısı; Yarışma Moderatörü Ufuk Batum ve Yarışma Mentörü Mustafa Demiralay eşliğinde BUTEKOM ev sahipliğinde gerçekleştirildi. UTİB Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, UHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erge, ATHİB Yönetim Kurulu Üyeleri Veli Ulusoy ve Ali Rıza Hasoğlu, GAİB Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Mete Akcan, ETHİB Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Turgut Kayhan, EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Hazar, İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Yevlal ve İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe toplantıda yer aldı. Çevrimiçi ortamda katılan Arzu Kaprol, Emre Pakel, Fırat Neziroğlu, Gizem Kiracı, Gülin Girişmen, Şebnem Günay ve Şiyar Akboğa'ın da yer aldığı jüri, finalistlerin koleksiyonlarını değerlendirdi. Grupların etkileyici sunumları sonrası tasarımları da inceleyen jüri, oylama yaparken zorlandı.

BÜYÜK ÖDÜL, YURT DIŞI EĞİTİMİ

Yarışmaya, Türkiye genelindeki 19 üniversitenin tekstil mühendisliği bölümünden 48, tekstil ve moda tasarımı bölümünden 51 öğrenci olmak üzere toplam 99 öğrenci başvurdu. Eğitim ve ön eleme aşamasından geçen 37 yetenekli tekstil mühendisi ve tasarımcının oluşturduğu 6 takım, birbirinden etkileyici koleksiyonlarını sunmak için uzun bir süreçten geçti. Yarışma boyunca düzenlenen eğitimler ve toplantılarla takımlara 'athleisure' modasının önde gelen isimlerinin deneyimlerinden faydalanma fırsatı sunularak vizyonlarını geliştirmelerine yardımcı olundu. Finalist takımlar, üretim sürecinde bağlı oldukları firmaları ziyaret ederek tasarımlarının her aşamasını yakından takip etti. Bu süreçte ortaya çıkan heyecan verici koleksiyonlar, final gecesindeki defilede tüm ihtişamıyla sahnelendi. Mankenler, athleisure modasının ruhunu yansıtan ve fonksiyonellik ile estetiği bir araya getiren tasarımlarla podyumu adeta ateşledi. Koleksiyonları titizlikle değerlendiren jüri üyelerinin kararıyla belirlenen ilk 3 takım, Tasarım Tescil ve Kappa Koleksiyonu’nda yer alma imkânının yanı sıra fuar ziyaret imkânı ve en fazla bir yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki merkezlerde eğitime başvurma imkânı kazandı. Ayrıca birinci olan takım üyeleri bu ödüllere ilave, 6 aylık online İngilizce eğitimi ve bilgisayar ile ödüllendirildi.

Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması Dereceye Giren Takımlar içinde birinci ReCos Takımı olurken, ikincilik ödülü gen A Takımı'na gitti. 3'ncü ise Loop Takımı oldu.