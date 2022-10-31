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Ata tohumu karakılçık buğdayı Ege'de yeniden canlanıyor

EKONOMİ 31.10.2022, 09:33
Ata tohumu karakılçık buğdayı Ege'de yeniden canlanıyor

Ata tohumu karakılçık buğdayının üretimini İzmir’de yeniden hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2023 sezonu tohum dağıtımına Ödemiş’ten başladı. Üreticiden alım garantisiyle geçen yıl 4 bin dönüme ekilen karakılçık buğdayı tohumu bu sezon, İzmir başta olmak üzere Manisa, Burdur ve Denizli’de toplam 11 bin dönümde toprakla buluşacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu kapsamında atalık karakılçık buğdayı İzmir’in bereketli topraklarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 2023 sezonu tohum dağıtımı Ödemiş’te başlatıldı. Törene Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, meclis üyeleri, muhtarlar, kooperatif üyeleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Törende Ödemiş’teki 28 üreticiye 8 bin 880 kilogram karakılçık tohumu verildi.

“Projeyi büyütüyoruz” Törende konuşan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, “İklim krizi her geçen gün üretim şartlarını zorluyor. Sahip olduğumuz arazileri bizden sonraki nesillere olabildiğince sağlam ve sağlıklı bırakmak zorundayız. Bunun tek bir yöntemi var. Doğanın bize verdiği yerel tohumlarla ve yerel hayvan ırklarıyla, bölgenin bize sunduğu yerel imkanlarla üretmek zorundayız. 2009’da Seferihisar’da bir avuç karakılçık tohumuyla yola çıktık ve projeyi büyüterek ilerliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Atalık tohumlar açısından çok heyecan verici bir rakam” İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üreticiye karakılçık buğdayı tohumu dağıtmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek “Bu üretim sezonunda İzmir ve ilçelerinde 11 bin dönüm araziye ulaşıyoruz. Bu rakam atalık tohumlar açısından çok heyecan verici bir rakam. Dünyada her gün 12 milyar kişiye yetecek kadar gıda üretiliyor.  Fakat dünyada 8 milyar insan var. Yani 4 milyarlık gıda ziyan oluyor. Bize yıllarca atalık tohumlarla doyamazsınız, hibrit tohumlarla doyarsınız denildi. Ama dünyada kimse açlığa çözüm bulamadı.  Pandemi süreci de bize kendi tohumlarımızın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bugün burada gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyoruz.  Ödemiş halkının gösterdiği bu teveccüh bizim için çok önemli.  29 üreticimize sadece bu yıl aldığımız rakamları baz alırsak 1 buçuk milyon destek sağlamış olacağız. Yükselen enflasyonla birlikte önümüzdeki yılı hesapladığımızda bu rakam daha da artacak” dedi.
   “Bu yolu çiftçimizle birlikte yürüyeceğiz” Ödemiş Belediyesi olarak ürünlerin ekim sürecinden sonra da üreticiyle birlikte hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, şunları söyledi: “Yıllar önce Tunç Başkanımızın yakmış olduğu meşalenin bir kıvılcımını da burada görüyoruz. Geçen yıl ekim yapmış ve ne kadar doğru bir yatırım olduğunu görmüştük. Atalık tohumlarımıza sahip çıkmadığımız sürece birileri bu boşluğu dolduruyor. Ekim ayının sonuna geldik ve hava 28 derece. Toprağa bakarsak mutlaka daha fazlasını veriyor. İzTarım’ın yaptığı çalışmayı biz de yürekten destekliyoruz. Bizim tarımsal hizmetler müdürlüğümüz de ekilen her alanda üreticinin yanınızda olacak.”

Tunç Başkan’a teşekkür Atalık tohumlarını alan üreticiler ise hallerinden memnun.  Emine Ceylan, “Tunç Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizlerin de üretici olarak katkıda bulunması gerekiyor. Susuz tarım çok önemli. En azından ovamızın suyunu az kullanmak gerekiyor. Atalık tohumu ekmemiz önemli” dedi.

“Bu tohumları hep birlikte çoğaltalım” Cahit Dinç ise “Ben her türlü tarımı yaptım, en hesaplı olarak bunu buldum. Sulamadan, enerjiden, gübreden, ilaçtan kurtulacaksınız. Bunlar önemli girdiler. Her gün maliyetler artıyor. Bu tohumları hep birlikte çoğaltalım” ifadelerini kullandı.
Cahit Altuğ da atalık karakılçık buğdayı tohumunu daha çok üretip daha çok ekim yapmak için mümkün olduğu kadar fazla tohum olması gerektiğini vurgulayarak “Ukrayna’dan Rusya’dan ithal etmeyelim, kendi topraklarımızda yetişsin bu mahsuller. Yanlış tarım politikaları bizi bu noktaya getirdi. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

İzmirli markasıyla tüketiciye ulaştırıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 sezonunda 80 ton atalık karakılçık ve saz çavdarı tohumunun 4 bin dönümde ekilmesini sağladı. 2022 hasadında tam 350 ton ürün elde edilerek alım garantisi verilen çiftçilere yaklaşık 4 milyon liralık destek sağlandı. Hasadı yapılan tohumların bir kısmı 11 bin dönüme ekilmek üzere 2023 üretim sezonu için ayrıldı.  Bir kısmı ise taş değirmenlerde öğütülerek İzmir markasıyla karakılçık unu ve makarnası olarak tüketicilere ulaştırıldı.

İzmir’in ovalarından Türkiye’ye yayılıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karakılçık projesi kentin ovalarından çıkarak çevre illerdeki çiftçilere de umut olmaya başladı. Bu yıl karakılçık buğdayı tohumunun Denizli Burdur ve Manisa’da da ekimi yapılacak. Karakılçık buğdayının yanı sıra nohut ve kuru fasulye tohum desteği çalışmaları da devam edecek.

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