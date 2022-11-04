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Ata tohumları toprakla buluştu

EKONOMİ 04.11.2022, 13:22
Ata tohumları toprakla buluştu

Uyguladığı başarılı projelerle çiftçilere can suyu olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak ata mirası, Anadolu’nun en eski tohumlarından olan karakılçık buğdayı ve sazlık çavdarını Seyitgazi’de toprakla buluşturdu. Seyitgazi Belediyesi’ne ait tarlalara yapılan ekimlerle tohumda dışa bağımlılığa karşı bir adım daha atılırken, ilk tohumları toprağa Başkan Büyükerşen serpti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Tarım ve hayvancılıkta üreticilere destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi,  yerli tohumun yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak Anadolu’nun en eski tohumları 80 dönümlük karakılçık buğdayı ve 20 dönümlük sazlık çavdar tohumunu şehre getirdi.

Tohumlar, Seyitgazi Belediyesi’ne ait tarlalarda düzenlenen ekim töreniyle toprakla buluşturuldu. Seyitgazi ilçesi Çukurağıl mahallesinde gerçekleşen ekim törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, belediye bürokratları ve çiftçiler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Büyükerşen, “Anadolu’nun önemli bir mirası olan ata tohumlarını toprakla buluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Karakılçık buğday tohumlarının ulaşmasında destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e buradan çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere yakın zamanda bir Kuru Tarım Sempozyumu düzenledik. Orada da gördük ki; su kıtlığının daha derinden hissedildiği, kuru tarımın büyük önem kazandığı bir dönemdeyiz. Bu sebeple Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ali Numan Kıraç’ı görevlendirerek Eskişehir’den başlattığı kuru tarım projesini devam ettirme kararlılığındayız. Seyitgazi’nin verimli arazilerinde kuru tarım denemeleri yapacağız. Bugün de ekimini yapacağımız karakılçık buğdayı ile yeniden kuru tarımın benimsenmesi, Anadolu’nun kadim ve sağlıklı tohumlarının tekrar toprakla buluşmasını çok önemsediğimi bir kez daha vurgulamak isterim. Çiftçilerimize, ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlı olsun. Güzel ve bereketli bir hasat dilerim. Bu dayanışma ve işbirliği için de Seyitgazi Belediye Başkanımız Uğur Tepe’ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Gerek tarım gerekse ilçenin diğer sorunlarının çözümünde işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükerşen, Başkan Tepe ve çiftçiler elle serpme yöntemiyle ilk tohumları toprakla buluşturdular. Başkan Büyükerşen daha sonra traktöre binerek de ekim gerçekleştirdi.

Ekim töreni günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

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