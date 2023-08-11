Ata tohumları emin ellerde

Balıkesir’de yerel tarımın ve tarım ekonomisinin güçlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarına sahip çıkıyor. 20 ilçeden topladığı, kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumlarını ari bir şekilde yeniden toprakla buluşturmaya hazırlanan Büyükşehir, bu girişimiyle biyolojik çeşitliliğin devamlılığını sağlarken yerel çiftçiliğin ve girişimciliğin yaygınlaşmasında ve organik tarımda öncü olacak.BALIKESİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi tarafından 20 ilçeden toplanan ve bölgenin özelliklerini yansıtan ata tohumlarını Burhaniye İlçesi Börezli’de bulunan yerleşkesinde toprakla buluşturuyor. Proje kapsamında yerleşkede, her ilçe için oluşturulan farklı parsellerde ata tohumlarından fide üretilip küçük üreticilere dağıtılacak.

ÖZENLE GELECEĞE TAŞINIYOR Büyükşehir Belediyesi’nce atalık tohumların kullanımını teşvik etmek ve yerel tarımı desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje sayesinde; atalık tohumlar ve yerel tarımın önemi daha geniş kitlelere ulaşacak. Hayata geçiren projenin yanı sıra BAÇEM bünyesinde bulunan Herbaryumda atalık tohumlar, gerekli koşullarda muhafaza edilerek özenle geleceğe taşınıyor.

HEDEF; GÜÇLÜ BİR YEREL EKONOMİ Yerli ve milli atalık tohumlara sahip çıkmanın önemini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bu proje, kendinin olana sahip çıkma, güçlü bir yerel ekonomi oluşturma yolunda attığımız önemli adımlar birisi. Gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir tarım mirası bırakmamıza katkı sağlayacak bu proje şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

ATALIK TOHUM HAKKINDA Yerel veya ata tohumu olarak da bilinen atalık tohum, atalarımızın geçmişte kullandığı ve hiçbir işlem görmeden yıllar önce olduğu gibi kalan, doğal tohumdur. Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan ve genetiği değiştirilmemiş bu tohumlardan üretilen ürünlerden alınan yeni tohumlar, bir sonraki yılın ekiminde kullanılır. Bu, tohum-ürün-tohum döngüsü atalık tohumun varlığını sürdürmesini ve gelecek nesillere bozulmadan ulaşmasını sağlar.