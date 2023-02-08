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ASTİN Yatak'tan deprem bölgesi için maliyetine üretim

EKONOMİ 08.02.2023, 11:29
ASTİN Yatak'tan deprem bölgesi için maliyetine üretim

ASTİN Yatak Yönetim Kurulu Başkanı sanayici ve iş insanı Ümit Çelek, Türkiye’yi derinden yaralayan 10 ilde binlerce ölüm ve yüzbinlerce yaralının bulunduğu Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili bölgedeki vatandaşların imdadına yetişmek için üretimlerinin belli bir yüzdesinin gelirini deprem bölgesine harcayacaklarını duyurdu.BURSA (İGFA) - ASTİN Yatak Yönetim Kurulu Başkanı sanayici iş insanı Ümit Çelek, tüm kapasitelerini deprem bölgesindeki vatandaşların imdadına yetişmek için kullandıklarını söyledi.

"Depremi duyar duymaz tüm iştiraklerimiz ve üyesi bulunduğumuz sivil toplum kuruluşları ile deprem bölgesi için yürütülen çalışmalara katılım gösterdik" diyen Çelek, "Devletimizin yanındayız. Ülkemiz ve milletimiz, yaralarını güç birliği içerisinde en hızlı şekilde saracaktır” dedi.

Depremin şokunu atlatır atlatmaz üyesi oldukları sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere Bursa Ticaret ve Sanayi Odası dâhil çok sayıda kurum ve kuruluşun yardım çağrılarına destek vererek cevap verdiklerini ifade eden Çelek; “AFAD koordinasyonun da çalışmalarını yürüten okullarımız, muhtarlıklarımız, BTSO ve sivil toplum kuruluşlarımızın yardım çağrılarına cevap verdik. Deprem sonrasında yürütülen tüm çalışmalar ile AFAD ve Kızılay yetkililerinin çağrıları göstermektedir ki, deprem bölgesine müdahale süreci uzun bir döneme yayılmıştır. Bu sebeple ASTİN Yatak olarak tedarikçilerimizden deprem bölgesinde kullanılacak yataklar için acil hammadde ve ürün talebinde bulunduk. ASTİN Yatak olarak deprem bölgesi için üretiyoruz. Üretimlerimizin belli bir yüzdesinin gelirini deprem bölgesine harcayacağız. Ve yine deprem bölgesine gönderilmek üzere verilecek siparişler için maliyetine üretimlerimiz başlamıştır” diye konuştu.

DEPREM BURSA’NIN ÖNEMİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Deprem afeti ile birlikte Türkiye’nin 10 şehrinin enkaz altında kaldığını ve çoğu bölgeye ulaşmanın neredeyse imkânsız olduğunu ifade eden Çelek, "Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte çok sayıda kurum ve kuruluşumuz deprem bölgesi için tek yürek oldu. BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’ın çağrısı ile üretimlerimizi deprem bölgesinde kullanıma uygun yataklara göre koordine ettik. Deprem bölgesinde canların kurtulması için halen umut var. Devletimiz tüm imkânları ile deprem bölgesinde, bizlerde devletimizin ve milletimizin yaralarını sarmak için üretmeye devam ediyoruz. Bursa’mız Türkiye için çok önemli. Türkiye’nin adeta üretim üssü konumunda olan Bursa’nın olası bir depremde ağır yara almaması için hepimiz görev üstlenmeliyiz. Bursa’nın ve Bursa’daki herkesin şimdi ilk görevi, hem ürettiğinden hem de ihtiyaçlarından belli bir kısmı ayırarak deprem bölgesine göndermesidir. Bursa, Türkiye’nin yaralarını saracak en güçlü şehirlerin başında geliyor. Bizde üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz” dedi.

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