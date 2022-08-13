ASPİLSAN Enerji'nin Ar-Ge gururu

ASPİLSAN Enerji 2021 yılında Ar-Ge proje sayısına göre ülkemizin en çok proje yürüten 33.firması olduMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) “Ar-Ge 250” araştırmasına göre ASPİLSAN Enerji, 2021 yılında “Ar-Ge Merkezinde Yürütülen Proje Sayısına Göre İlk 100” kategorisinde ülkemizin en çok proje yürüten 33. firması oldu.

ASPİLSAN Enerji 41 yıldır savunma sanayinin enerji ihtiyaçlarına kesintisiz cevap verirken, son yıllarda ürettiği yenilikçi, vizyonel çözümleriyle farklı sektörlere de yönelerek yeni ürünleri ile portföyünü önemli ölçüde genişletti.

ASPİLSAN Enerji’nin ülkemizin enerji ihtiyaçları konusunda dışa bağımlılığını azaltmak adına Ar-Ge faaliyetlerine yönelik verdiği öneme ilişkin açıklamada bulunan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın desteğiyle başladığımız ve sürdürdüğümüz li-iyon pil üretim tesisi yatırımımız, dönüşüm ve büyüme anlamında 2021 yılında ASPİLSAN Enerji’nin en önemli konusu oldu. ASPİLSAN Enerji olarak pil üretimini yerli ve milli olarak yapma konusunda çok önemli bir yol katettik.

ASPİLSAN Enerji olarak Kayseri, Ankara, İstanbul ve Edirne’de bulunan dört ayrı Ar-Ge merkezimizde sektörümüzdeki inovatif çözümleri ve ileri teknolojileri sıkı takip ediyoruz. Ar-Ge merkezlerimizde ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan ürünlerine yönelik yüksek teknolojili batarya tasarım projelerinde önemli bir yol aldık. Bu bataryalar, ülkemizin kritik savunma sistemlerinin yerli ve milli olarak üretilmesine önemli katkılar sağlıyor olacak.

Ankara Ar-Ge Merkezimizde, hem pil geliştirme ve tasarlama yeteneğine sahip hem de hammadde üreticilerine destek verecek bir altyapının kurulumunu tamamladık. Ülkemizin pil çalışmalarında bir üs olacak olan bu Ar-Ge merkezimizde, pil üretimi ve geliştirilmesine yönelik küçük ya da büyük her türlü testle ilgili tüm paydaşlarımıza hizmet veriyoruz. Benzer şekilde, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ile imzaladığımız bir sözleşme sayesinde pil geliştirme çalışmalarını ortak olarak yürütüyoruz.

İstanbul Ar-Ge Merkezimizde ise 2021 yılında hidrojen ve yakıt pili konusundaki çalışmaların ilk prototiplerini ortaya koyarak önemli bir aşamayı geride bıraktık. Hem elektrolizör hem de yakıt hücresi prototiplerimizi kamuoyuna sunduk. Bu çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğu, Paris Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra daha da belirginleşti. Önümüzdeki dönemde bu konudaki çalışmalarımız daha da hız kazanıyor olacak.