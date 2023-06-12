ASKON Konya ile KKTC arasında ticari işbirliği

ASKON Konya Şube yönetimi, 35 kişilik iş adamı heyeti ile KKTC iş gezisi düzenledi. Gezide ülke yöneticileri ve iş adamları ile bir araya gelinerek Kıbrıs’a yatırım vurgusu yapıldıKONYA (İGFA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi, 35 kişilik heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC)iş gezisi düzenledi.

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı önderliğindeki heyeti, KKTC GİAD Başkanı Orhan Gavani ve ASKON KKTC Temsilcisi Kemal Üresin karşıladı. Program kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ziyaret edildi.

3 günlük programda protokol ziyaretlerinin yanı sıra, Kıbrıslı iş adamları ile ikili iş görüşmeleri de yapıldı.

Böylesine önemli bir heyetin KKTC’yi ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Büyükelçi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs’ta canlı bir ticaret olduğunu, Türk iş adamları olarak burayla büyük işbirliği ve yatırımlar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Konya’nın ticari ve üretim gücünden yararlanmak istediklerini, ASKON’un bu noktada önemli bir köprü olacağının belirtti. Bakan Amcaoğlu, iş adamı heyetlerini Kıbrıs’a yatırıma davet etti.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da ziyaret eden heyete, Tatar bilgiler verdi. Konya’yı yakından bildiğinin altını çizen Tatar, “Bugün sizleri ağırlamaktan onur duyduk. Kıbrıs Türkiye için çok önemli. Siz de bizim için çok önemlisiniz. Buradaki ticareti güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun için sizlere çok ihtiyacımız var. Buraya gelerek siz de potansiyeli görmüş oldunuz. Buralarda yatırım için sizlere her türlü kapılar açık” dedi.

Program hakkında değerlendirmelerde bulunan ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı da, KKTC’nin sanıldığından daha önemli bir ticari üs olduğunu vurguladı.