ASKON Kayseri Memduh Büyükkılıç'ı ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, istihdama önemli katkıları olan Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Kayseri şubesi tarafından düzenlenen toplantıya katılarak, üyelerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ASKON’un istihdama önemli katkıları olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Rabbim birlik ve beraberliğimize zeval vermesin. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin kıymetli üyeleri ile bir araya geldik” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her zaman yerli ve milli her meselenin destekçisi olan ASKON tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. ASKON Kayseri Şubesi Dernek Binası’nda düzenlenen toplantıya Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ve ASKON’un üyeleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak Kayseri’yi her alanda gelişip, kalkınmasına katkı sağlayacaklarını ve elbirliği ile çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, “Şehrimizin ve ülkemizin istihdamına önemli katkıları olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin kıymetli üyeleri ile bir araya geldik. Ticaretin merkezi kadim kentimiz sanayinin ve endüstrinin adeta üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şehrimizdeki bu hedeflerimize ulaşacağız. Bu anlamda biz de Büyükşehir Belediyesi olarak siz değerli iş insanlarımıza her konuda yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız” diye konuştu.

ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, Başkan Büyükkılıç'a ilgilerinden ötürü teşekkür etti.