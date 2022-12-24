ASKON Kayseri'den asgari ücret açıklaması

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem işveren hem de emekçi çalışanların menfaatini gözeterek 2023 yılı için verilen yeni asgari ücret zam açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söylerken, "2023 hedefleri için iş dünyamız adına özellikle ana ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerindeki tüm zorlu şartlara rağmen gayretli çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ve hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşacağımıza inancımızın da tam olduğunu belirtmek istiyoruz. Günümüz koşullarında asgari ücretle çalışan vatandaşlarımıza nefes aldıracağını ve büyüyen ekonomiden onların da daha fazla pay almasına katkı sunacağını düşünüyoruz. İşverenlerimiz de elbette çalışanlarına daha fazla katkı yapmayı arzu ediyor. Bu anlamda çalışanımızın hak ettiği ücretleri alması, üretimi teşvik edecek bir etken olacaktır. Açıklanan rakamların dengeyi gözeten bir seviyede olduğunu değerlendiriyoruz. Bu sayede asgari ücretli çalışanlar enflasyona ezdirilmemiştir. Mevcut şartlar içerisinde işçinin enflasyona karşı kayıpları giderilmiş oldu" açıklamasında bulundu.