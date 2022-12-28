ASKON Kayseri'den 'Ar-Ge' mesajı

ASKON Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyesi Selim Şahin, perde alanında sektörün değişimlerine ayak uyduranların kazandığını belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyesi Selim Şahin, “Pandemi sürecinde araştırma ve geliştirmeye yatırım yapan firmalar kazandı. Bu dönemde markalaşmasına önem verenler, ürün kalite ve çeşitlerini artıranlar başarıya ulaştı. Özellikle perde alanında kendi firmasına yatırım yapanlar ve sektörel ar-ge ür-ge yatırımlarına önem verenler pandeminin bitimi ile hızlı bir kazanç sürecine girdiler. Süreç içerisinde birçok ihtiyacın ötelenmesine karşılık salgının bitişiyle en yüksek ivme perde ve ev tekstili alanına yansıdı. Bu da iş yoğunluğunu getirdi. İyi bir döneme girildi. Özellikle toptancılıkta Türk lirası ile alışveriş yapanlar karlı çıktılar. Eldeki malzeme de değer kazandı. Bu süreç pozitif bir döngüyü sağladı.” ifadelerini kullandı.

2023 yılında sektöre ilişkin görüşlerini belirten Selim Şahin, “Müşterilerine sahip çıkan, trend ürünleri belirleyen ve öncü olan, kalitesini koruyan firmalar ve daha önemlisi yatırımını döviz , kıymetli maden ve coin türevi yatırımlar yerine istihdam ve büyümeye harcayanlar kazanacak. Ticaret artık değişti. Yerinde sayma dönemi bitti. Ticarette en geçer akçe güvendir. Burayı sağlam tutarak işleri büyütenler kazanacak. Sadece mal aldım, sattım demekle büyüme olmaz. Bir ödeme sistemi değişikliği yahut cazip ödeme seçenekleri dahi büyümeyi hızlandırıyor. Ödeme ağında doğru noktada yer alırsanız hem işleyişiniz hızlanıyor hem sağlıklı ticareti sağlıyorsunuz. İşi her yönü ile ele alarak hedeflerini doğru koyanlar bu yıl büyümeyi sağlayacak.” dedi.

Asgari ücret artışına da değinen Şahin, “Rakamlar üzerinden az ya da çok demek doğru değil. Evet, rakamlara bakarak arttı denilebilir ancak o gün yapılan iş ve asgari ücret ile bugün yapılan iş ve ücret arasındaki rakamları kıyas edecek olursak asgari ücret artışının normal olduğu kanaatindeyim. ” şeklinde değerlendirmede bulundu.